https://ria.ru/20220301/peregovory-1775706526.html

Зеленский: в переговорах с Россией пока нет результата, который нужен Киеву

Зеленский: в переговорах с Россией пока нет результата, который нужен Киеву - РИА Новости, 01.03.2022

Зеленский: в переговорах с Россией пока нет результата, который нужен Киеву

Владимир Зеленский по итогам переговоров Киева и Москвы заявил, что пока нет результата, который нужен Украине. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T01:12

2022-03-01T01:12

2022-03-01T03:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир мединский

владимир путин

луганская народная республика

белоруссия

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774857532_0:35:3000:1723_1920x0_80_0_0_cc2ace5a3f8a4c1f04b8e4157b6fcc99.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский по итогам переговоров Киева и Москвы заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.В понедельник прошли переговоры делегаций России и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775705095.html

луганская народная республика

белоруссия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Брыкин

Никита Брыкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, владимир мединский, владимир путин, луганская народная республика, белоруссия, россия, вооруженные силы рф, украина, владимир зеленский