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Зеленский: в переговорах с Россией пока нет результата, который нужен Киеву
Зеленский: в переговорах с Россией пока нет результата, который нужен Киеву - РИА Новости, 01.03.2022
Зеленский: в переговорах с Россией пока нет результата, который нужен Киеву
Владимир Зеленский по итогам переговоров Киева и Москвы заявил, что пока нет результата, который нужен Украине. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T01:12
2022-03-01T01:12
2022-03-01T03:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир мединский
владимир путин
луганская народная республика
белоруссия
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский по итогам переговоров Киева и Москвы заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.В понедельник прошли переговоры делегаций России и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир мединский, владимир путин, луганская народная республика, белоруссия, россия, вооруженные силы рф, украина, владимир зеленский
01:12 01.03.2022 (обновлено: 03:38 01.03.2022)
Зеленский: в переговорах с Россией пока нет результата, который нужен Киеву
Президент Украины Зеленский: переговоры с Россией не дали результата, который нужен Киеву