https://ria.ru/20220301/oplata-1775875783.html

Москалькова: студенты не могут оплатить обучение за рубежом из-за санкций

Москалькова: студенты не могут оплатить обучение за рубежом из-за санкций - РИА Новости, 01.03.2022

Москалькова: студенты не могут оплатить обучение за рубежом из-за санкций

Российские студенты, обучающиеся за рубежом, сталкиваются с трудностями не только из-за дискриминационных выпадов, но и из-за того, что не могут перечислить... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:56

2022-03-01T16:56

2022-03-01T16:56

в мире

санкции в отношении россии

татьяна москалькова

россия

валерий фадеев

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские студенты, обучающиеся за рубежом, сталкиваются с трудностями не только из-за дискриминационных выпадов, но и из-за того, что не могут перечислить деньги за обучение по банковским каналам, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Группа родителей и студентов обратилась в связи с тем, что невозможно перечислить деньги по банковским каналам за обучение. Дети сами попали в трудную жизненную ситуацию, поскольку не через все банки сегодня возможна финансовая поддержка и оплата обучения, поэтому даже там, где нет дискриминационных выпадов, сама ситуация, связанная с финансовыми и техническими сложностями, ставит перед студентами вопрос о возможности продолжения обучения", - сообщила Москалькова, отвечая на вопрос журналистов.Ранее Татьяна Москалькова заявила, что россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также она отметила, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что намерен обратится к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/studenty-1775591922.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, санкции в отношении россии, татьяна москалькова, россия, валерий фадеев