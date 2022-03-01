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В ЛНР сообщили о шести обстрелах со стороны ВСУ

В ЛНР сообщили о шести обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.03.2022

В ЛНР сообщили о шести обстрелах со стороны ВСУ

Украинские войска совершили шесть обстрелов по трем населенным пунктам ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T04:14

2022-03-01T04:14

2022-03-01T04:16

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ЛУГАНСК, 1 мар — РИА Новости. Украинские войска совершили шесть обстрелов по трем населенным пунктам ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, луганск, вооруженные силы украины, владимир путин, москва, россия