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В ДНР заявили об обстреле Зуевской ТЭС со стороны ВСУ

В ДНР заявили об обстреле Зуевской ТЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.03.2022

В ДНР заявили об обстреле Зуевской ТЭС со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли Зуевскую ТЭС "Энергия Донбасса" в Донецкой народной республике и прилегающие к ней территории, сообщает министерство угля и... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-01T23:14

2022-03-01T23:14

2022-03-02T01:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зуевскую ТЭС "Энергия Донбасса" в Донецкой народной республике и прилегающие к ней территории, сообщает министерство угля и энергетики ДНР."Сегодня, 1 марта, около 22 часов произошел обстрел Зуевской ТЭС ГУП ДНР "Энергия Донбасса" и прилегающей к ней территории. Зафиксировано попадание в градирню, также прилеты за территорией станции. Пострадавших нет, предприятие продолжает работать в обычном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр