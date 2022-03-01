https://ria.ru/20220301/obstrel-1775948663.html

Украинские войска обстреляли Александровку из гранатометов

Украинские войска обстреляли Александровку из гранатометов - РИА Новости, 01.03.2022

Украинские войска обстреляли Александровку из гранатометов

Украинские войска обстреляли из гранатометов поселок городского типа Александровка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T23:43

2022-03-01T23:43

2022-03-01T23:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из гранатометов поселок городского типа Александровка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел... по направлению населенного пункта Александровка (на западной окраине Донецка - ред.): выпущено три гранаты из СПГ, 14 гранат из АГС", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 22.40.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/grabezhi-1775911992.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр