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ВСУ за 45 минут обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР

ВСУ за 45 минут обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022

ВСУ за 45 минут обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР

Украинские войска за 45 минут выпустили почти 40 мин по трем населенным пунктам в ДНР, включая Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:45

2022-03-01T09:45

2022-03-01T09:45

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут выпустили почти 40 мин по трем населенным пунктам в ДНР, включая Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 08.00 - н.п. Майорск - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров, также применялось стрелковое вооружение; 08.05 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров; 08.45 - н.п. Новгородское - н.п. Озеряновка: выпущено 8 мин калибром 82 миллиметра", - говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, сцкк, россия, в мире