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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Поликлиника в Горловке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ
Поликлиника в Горловке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.03.2022
Поликлиника в Горловке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ
Прямое попадание снаряда в квартиру зафиксировано в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, также повреждено здание поликлиники, заявил мэр... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T07:49
2022-03-01T08:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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горловка
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ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Прямое попадание снаряда в квартиру зафиксировано в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, также повреждено здание поликлиники, заявил мэр Горловки Иван Приходько.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, днр, лнр, горловка
07:49 01.03.2022 (обновлено: 08:21 01.03.2022)
 
Поликлиника в Горловке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ повреждены здание поликлиники и одна из квартир

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколок снаряда возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
Осколок снаряда возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколок снаряда возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Прямое попадание снаряда в квартиру зафиксировано в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, также повреждено здание поликлиники, заявил мэр Горловки Иван Приходько.
"В Горловке по ул. Болотникова, 9 (4 подъезд) зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в одну из квартир на 5 этаже. Также в результате обстрела жилого массива "Комсомолец" пострадало остекление здания поликлиники", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
07:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные выпустили десять мин по Горловке, заявили в ДНР
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Поврежденный в результате обстрела жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
07:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле Горловки пострадали двое мирных жителей, сообщил мэр
Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРЛНРГорловка
 
 
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