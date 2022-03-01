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В ДНР сообщили, что ВСУ за 15 минут обстреляли Горловку и Зайцево Южное

В ДНР сообщили, что ВСУ за 15 минут обстреляли Горловку и Зайцево Южное - РИА Новости, 01.03.2022

В ДНР сообщили, что ВСУ за 15 минут обстреляли Горловку и Зайцево Южное

Украинские военные за 15 минут обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево Южное в ДНР, было выпущено 14 мин и 8 снарядов, сообщает представительство... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T07:05

2022-03-01T07:05

2022-03-01T07:05

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Украинские военные за 15 минут обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево Южное в ДНР, было выпущено 14 мин и 8 снарядов, сообщает представительство республики в СЦКК.Отмечается, что в 06.15 и 06.30 силовики обстреляли Горловку, в первый раз были выпущены мины, второй — снаряды калибром 152 мм. Зайцево Южное подверглось обстрелу в 06.15.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии