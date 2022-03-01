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НАТО не планирует повышать уровень готовности ядерных сил
НАТО не планирует повышать уровень готовности ядерных сил - РИА Новости, 01.03.2022
НАТО не планирует повышать уровень готовности ядерных сил
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент не видит причин для повышения уровня готовности "ядерных сил" альянса. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:50
2022-03-01T16:56
нато
в мире
йенс столтенберг
ядерное оружие
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент не видит причин для повышения уровня готовности "ядерных сил" альянса."Мы всегда будем делать все необходимое по защите и обороне наших союзников, но мы не думаем, что есть необходимость сейчас менять уровень готовности ядерных сил НАТО", - заявил Столтенберг агентству Ассошиэйтед Пресс.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не видят оснований повышать уровень готовности своих ядерных сил и продолжают оценивать приказ президента РФ Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства в российских силах сдерживания.Ранее Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны".
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нато, в мире, йенс столтенберг, ядерное оружие, россия, владимир путин
16:50 01.03.2022 (обновлено: 16:56 01.03.2022)
 
НАТО не планирует повышать уровень готовности ядерных сил

Генсек НАТО Столтенберг не видит причин для повышения уровня готовности ядерных сил

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент не видит причин для повышения уровня готовности "ядерных сил" альянса.
"Мы всегда будем делать все необходимое по защите и обороне наших союзников, но мы не думаем, что есть необходимость сейчас менять уровень готовности ядерных сил НАТО", - заявил Столтенберг агентству Ассошиэйтед Пресс.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не видят оснований повышать уровень готовности своих ядерных сил и продолжают оценивать приказ президента РФ Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства в российских силах сдерживания.
Ранее Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны".
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НАТОВ миреЙенс СтолтенбергЯдерное оружиеРоссияВладимир Путин
 
 
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