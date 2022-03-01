https://ria.ru/20220301/nato-1775873845.html

НАТО не планирует повышать уровень готовности ядерных сил

НАТО не планирует повышать уровень готовности ядерных сил - РИА Новости, 01.03.2022

НАТО не планирует повышать уровень готовности ядерных сил

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент не видит причин для повышения уровня готовности "ядерных сил" альянса. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:50

2022-03-01T16:50

2022-03-01T16:56

нато

в мире

йенс столтенберг

ядерное оружие

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент не видит причин для повышения уровня готовности "ядерных сил" альянса."Мы всегда будем делать все необходимое по защите и обороне наших союзников, но мы не думаем, что есть необходимость сейчас менять уровень готовности ядерных сил НАТО", - заявил Столтенберг агентству Ассошиэйтед Пресс.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не видят оснований повышать уровень готовности своих ядерных сил и продолжают оценивать приказ президента РФ Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства в российских силах сдерживания.Ранее Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны".

https://ria.ru/20220227/putin-1775389742.html

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Кирилл Волков

нато, в мире, йенс столтенберг, ядерное оружие, россия, владимир путин