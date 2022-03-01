16:50 01.03.2022 (обновлено: 16:56 01.03.2022)
НАТО не планирует повышать уровень готовности ядерных сил
Генсек НАТО Столтенберг не видит причин для повышения уровня готовности ядерных сил
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент не видит причин для повышения уровня готовности "ядерных сил" альянса.
"Мы всегда будем делать все необходимое по защите и обороне наших союзников, но мы не думаем, что есть необходимость сейчас менять уровень готовности ядерных сил НАТО", - заявил Столтенберг агентству Ассошиэйтед Пресс.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не видят оснований повышать уровень готовности своих ядерных сил и продолжают оценивать приказ президента РФ Владимира Путина об особом режиме боевого дежурства в российских силах сдерживания.
Ранее Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны".