Редкое шелковое платье и меч викинга показывают в Историческом музее

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В Главном здании представлены поступления в музей с 2000 года. Всего за это время в собрание ГИМа попали более 460 тысяч экспонатов. А в постоянную экспозицию, по словам куратора смотра Марины Чистяковой, интегрировали только 210 предметов.

Они тщательно отбирались для показа, а чтобы посетители не пропустили их, предметы выставляют в специальных витринах с красным фоном.