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Культура
https://ria.ru/20220301/muzey-1775647418.html
Редкое шелковое платье и меч викинга показывают в Историческом музее
Редкое шелковое платье и меч викинга показывают в Историческом музее - РИА Новости, 01.03.2022
Редкое шелковое платье и меч викинга показывают в Историческом музее
Выставка "Выбор времени. Новые поступления" открылась в Историческом музее к 150-летию. На ней — редкие и уникальные экспонаты от неолита до современности,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T08:05
2022-03-01T08:05
исторический музей
алексей левыкин
александр колчак
никита хрущев
александра коллонтай
культура
музеи
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Выставка "Выбор времени. Новые поступления" открылась в Историческом музее к 150-летию. На ней — редкие и уникальные экспонаты от неолита до современности, которые попали в коллекцию. Здесь представлены костюмы, иконы, сервизы, украшения. О том, чем интересна выставка — в материале РИА Новости.
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исторический музей, фото, алексей левыкин, александр колчак, никита хрущев, александра коллонтай, музеи
08:05 01.03.2022
 
Редкое шелковое платье и меч викинга показывают в Историческом музее

В Историческом музее открылась выставка "Выбор времени. Новые поступления"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Выставка "Выбор времени. Новые поступления" открылась в Историческом музее к 150-летию. На ней — редкие и уникальные экспонаты от неолита до современности, которые попали в коллекцию. Здесь представлены костюмы, иконы, сервизы, украшения. О том, чем интересна выставка — в материале РИА Новости.
© Фото : пресс-служба ГИМ

В Главном здании представлены поступления в музей с 2000 года. Всего за это время в собрание ГИМа попали более 460 тысяч экспонатов. А в постоянную экспозицию, по словам куратора смотра Марины Чистяковой, интегрировали только 210 предметов.

Они тщательно отбирались для показа, а чтобы посетители не пропустили их, предметы выставляют в специальных витринах с красным фоном.

Монтаж выставки Выбор времени. Новые поступления
1 из 8

В Главном здании представлены поступления в музей с 2000 года. Всего за это время в собрание ГИМа попали более 460 тысяч экспонатов. А в постоянную экспозицию, по словам куратора смотра Марины Чистяковой, интегрировали только 210 предметов.

Они тщательно отбирались для показа, а чтобы посетители не пропустили их, предметы выставляют в специальных витринах с красным фоном.

© Фото : пресс-служба ГИМ
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Хронологические рамки выставки обширны. Мы начинаем фактически с неолита и заканчиваем XX веком", — поясняет куратор.

Много уникальных экспонатов: портрет офицера Максимова кисти Репина, брошь Фаберже, Бахметьевский сервиз из хрусталя XIX века, редкая серебряная скрыня начала XVIII века.

Кроме того, представлены икона "Богоматерь Знамение" ("Абалацкая"), созданная на территории Западной Сибири в первой трети XVIII века, новгородская икона "Рождество Христово" последней трети XV века.

Жалованная грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей стольнику Михайлу Телепневу на вотчину на выставке Выбор времени. Новые поступления
2 из 8

"Хронологические рамки выставки обширны. Мы начинаем фактически с неолита и заканчиваем XX веком", — поясняет куратор.

Много уникальных экспонатов: портрет офицера Максимова кисти Репина, брошь Фаберже, Бахметьевский сервиз из хрусталя XIX века, редкая серебряная скрыня начала XVIII века.

Кроме того, представлены икона "Богоматерь Знамение" ("Абалацкая"), созданная на территории Западной Сибири в первой трети XVIII века, новгородская икона "Рождество Христово" последней трети XV века.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Показаны и находки из археологических экспедиций Исторического музея.

"Мы гордимся нашими археологическими открытиями, экспедиции Исторического музея регулярно выезжают в разные регионы страны. Десять лет мы вели раскопки неолитических культур, эпохи бронзы. На выставке покажем артефакты из легендарного археологического комплекса Гнездово", — рассказал РИА Новости директор музея Алексей Левыкин.

Комплекс вооружения из погребального инвентаря (Смоленскаяя обл. вторая половина X в.) на выставке Выбор времени. Новые поступления
3 из 8

Показаны и находки из археологических экспедиций Исторического музея.

"Мы гордимся нашими археологическими открытиями, экспедиции Исторического музея регулярно выезжают в разные регионы страны. Десять лет мы вели раскопки неолитических культур, эпохи бронзы. На выставке покажем артефакты из легендарного археологического комплекса Гнездово", — рассказал РИА Новости директор музея Алексей Левыкин.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© Фото : пресс-служба ГИМ

Особое внимание обращает на себя удивительной сохранности меч из Гнездова. Это оружие дружинника X века так называемого франкского стиля.

Артефакт обнаружили несколько лет назад, специалисты сразу назвали это событие настоящим "праздником для археологов". Ведь такие находки очень редки.

Пресс-показ выставки Выбор времени. Новые поступления
4 из 8

Особое внимание обращает на себя удивительной сохранности меч из Гнездова. Это оружие дружинника X века так называемого франкского стиля.

Артефакт обнаружили несколько лет назад, специалисты сразу назвали это событие настоящим "праздником для археологов". Ведь такие находки очень редки.

© Фото : пресс-служба ГИМ
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Отдельное место экспозиции занимают предметы, созданные за рубежом. Это, например, голландский манекен XVIII века или уникальное платье из шелка, сшитое во Франции в XVII веке.

"Это большая редкость, ведь шелк очень хрупкий материал, а это платье использовалось его владельцами. При этом оно в прекрасной сохранности", — отмечает куратор.

Манекен (Голландия XVIIIв.) на выставке Выбор времени. Новые поступления
5 из 8

Отдельное место экспозиции занимают предметы, созданные за рубежом. Это, например, голландский манекен XVIII века или уникальное платье из шелка, сшитое во Франции в XVII веке.

"Это большая редкость, ведь шелк очень хрупкий материал, а это платье использовалось его владельцами. При этом оно в прекрасной сохранности", — отмечает куратор.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© Фото : пресс-служба ГИМ

Портфель Александра Колчака был передан в музей потомками полководца через посольство Франции.

Среди других мемориальных предметов на выставке — пальто и женская сумочка Александры Коллонтай, а также портфель, накидка и шляпа, принадлежавшие Никите Хрущеву.

Пресс-показ выставки Выбор времени. Новые поступления
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Портфель Александра Колчака был передан в музей потомками полководца через посольство Франции.

Среди других мемориальных предметов на выставке — пальто и женская сумочка Александры Коллонтай, а также портфель, накидка и шляпа, принадлежавшие Никите Хрущеву.

© Фото : пресс-служба ГИМ
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Также в экспозиции — произведения декоративно-прикладного искусства: чайный сервиз с декором по рисункам росписей Лоджий Рафаэля в Ватикане, изготовленный по заказу императора Александра II, редкая серебряная скрыня начала XVIII века.

А еще единственный в России столик для рукоделия рубежа XVI-XVII веков из Западной Европы.

Сервиз чайный с декором по рисункам росписей Лоджий Рафаэля в Ватикане на выставке Выбор времени. Новые поступления
7 из 8

Также в экспозиции — произведения декоративно-прикладного искусства: чайный сервиз с декором по рисункам росписей Лоджий Рафаэля в Ватикане, изготовленный по заказу императора Александра II, редкая серебряная скрыня начала XVIII века.

А еще единственный в России столик для рукоделия рубежа XVI-XVII веков из Западной Европы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Выставка — дань благодарности нашим дарителям, — отмечает куратор. — Ценные вещи дорого стоят, и музей не всегда способен самостоятельно их приобрести"

После того, как выставка завершит свою работу, часть предметов вернется в хранилище ГИМа, а часть, возможно, останется в новой экспозиции.

Выставка в Историческом музее продлится до 3 октября.

Комплекс личных вещей, принадлежащих Александре Коллонтай на выставке Выбор времени. Новые поступления
8 из 8

"Выставка — дань благодарности нашим дарителям, — отмечает куратор. — Ценные вещи дорого стоят, и музей не всегда способен самостоятельно их приобрести"

После того, как выставка завершит свою работу, часть предметов вернется в хранилище ГИМа, а часть, возможно, останется в новой экспозиции.

Выставка в Историческом музее продлится до 3 октября.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Опубликовано: А. Нехаева
 
КультураИсторический музейАлексей ЛевыкинАлександр КолчакНикита ХрущевАлександра КоллонтайМузеи
 
 
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