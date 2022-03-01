Редкое шелковое платье и меч викинга показывают в Историческом музее

В Историческом музее открылась выставка "Выбор времени. Новые поступления"
В Главном здании представлены поступления в музей с 2000 года. Всего за это время в собрание ГИМа попали более 460 тысяч экспонатов. А в постоянную экспозицию, по словам куратора смотра Марины Чистяковой, интегрировали только 210 предметов.
Они тщательно отбирались для показа, а чтобы посетители не пропустили их, предметы выставляют в специальных витринах с красным фоном.
В Главном здании представлены поступления в музей с 2000 года. Всего за это время в собрание ГИМа попали более 460 тысяч экспонатов. А в постоянную экспозицию, по словам куратора смотра Марины Чистяковой, интегрировали только 210 предметов.
Они тщательно отбирались для показа, а чтобы посетители не пропустили их, предметы выставляют в специальных витринах с красным фоном.
"Хронологические рамки выставки обширны. Мы начинаем фактически с неолита и заканчиваем XX веком", — поясняет куратор.
Много уникальных экспонатов: портрет офицера Максимова кисти Репина, брошь Фаберже, Бахметьевский сервиз из хрусталя XIX века, редкая серебряная скрыня начала XVIII века.
Кроме того, представлены икона "Богоматерь Знамение" ("Абалацкая"), созданная на территории Западной Сибири в первой трети XVIII века, новгородская икона "Рождество Христово" последней трети XV века.
"Хронологические рамки выставки обширны. Мы начинаем фактически с неолита и заканчиваем XX веком", — поясняет куратор.
Много уникальных экспонатов: портрет офицера Максимова кисти Репина, брошь Фаберже, Бахметьевский сервиз из хрусталя XIX века, редкая серебряная скрыня начала XVIII века.
Кроме того, представлены икона "Богоматерь Знамение" ("Абалацкая"), созданная на территории Западной Сибири в первой трети XVIII века, новгородская икона "Рождество Христово" последней трети XV века.
Показаны и находки из археологических экспедиций Исторического музея.
"Мы гордимся нашими археологическими открытиями, экспедиции Исторического музея регулярно выезжают в разные регионы страны. Десять лет мы вели раскопки неолитических культур, эпохи бронзы. На выставке покажем артефакты из легендарного археологического комплекса Гнездово", — рассказал РИА Новости директор музея Алексей Левыкин.
Показаны и находки из археологических экспедиций Исторического музея.
"Мы гордимся нашими археологическими открытиями, экспедиции Исторического музея регулярно выезжают в разные регионы страны. Десять лет мы вели раскопки неолитических культур, эпохи бронзы. На выставке покажем артефакты из легендарного археологического комплекса Гнездово", — рассказал РИА Новости директор музея Алексей Левыкин.
Особое внимание обращает на себя удивительной сохранности меч из Гнездова. Это оружие дружинника X века так называемого франкского стиля.
Артефакт обнаружили несколько лет назад, специалисты сразу назвали это событие настоящим "праздником для археологов". Ведь такие находки очень редки.
Особое внимание обращает на себя удивительной сохранности меч из Гнездова. Это оружие дружинника X века так называемого франкского стиля.
Артефакт обнаружили несколько лет назад, специалисты сразу назвали это событие настоящим "праздником для археологов". Ведь такие находки очень редки.
Отдельное место экспозиции занимают предметы, созданные за рубежом. Это, например, голландский манекен XVIII века или уникальное платье из шелка, сшитое во Франции в XVII веке.
"Это большая редкость, ведь шелк очень хрупкий материал, а это платье использовалось его владельцами. При этом оно в прекрасной сохранности", — отмечает куратор.
Отдельное место экспозиции занимают предметы, созданные за рубежом. Это, например, голландский манекен XVIII века или уникальное платье из шелка, сшитое во Франции в XVII веке.
"Это большая редкость, ведь шелк очень хрупкий материал, а это платье использовалось его владельцами. При этом оно в прекрасной сохранности", — отмечает куратор.
Портфель Александра Колчака был передан в музей потомками полководца через посольство Франции.
Среди других мемориальных предметов на выставке — пальто и женская сумочка Александры Коллонтай, а также портфель, накидка и шляпа, принадлежавшие Никите Хрущеву.
Портфель Александра Колчака был передан в музей потомками полководца через посольство Франции.
Среди других мемориальных предметов на выставке — пальто и женская сумочка Александры Коллонтай, а также портфель, накидка и шляпа, принадлежавшие Никите Хрущеву.
Также в экспозиции — произведения декоративно-прикладного искусства: чайный сервиз с декором по рисункам росписей Лоджий Рафаэля в Ватикане, изготовленный по заказу императора Александра II, редкая серебряная скрыня начала XVIII века.
А еще единственный в России столик для рукоделия рубежа XVI-XVII веков из Западной Европы.
Также в экспозиции — произведения декоративно-прикладного искусства: чайный сервиз с декором по рисункам росписей Лоджий Рафаэля в Ватикане, изготовленный по заказу императора Александра II, редкая серебряная скрыня начала XVIII века.
А еще единственный в России столик для рукоделия рубежа XVI-XVII веков из Западной Европы.
"Выставка — дань благодарности нашим дарителям, — отмечает куратор. — Ценные вещи дорого стоят, и музей не всегда способен самостоятельно их приобрести"
После того, как выставка завершит свою работу, часть предметов вернется в хранилище ГИМа, а часть, возможно, останется в новой экспозиции.
Выставка в Историческом музее продлится до 3 октября.
"Выставка — дань благодарности нашим дарителям, — отмечает куратор. — Ценные вещи дорого стоят, и музей не всегда способен самостоятельно их приобрести"
После того, как выставка завершит свою работу, часть предметов вернется в хранилище ГИМа, а часть, возможно, останется в новой экспозиции.
Выставка в Историческом музее продлится до 3 октября.