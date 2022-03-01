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Более ста музеев поддержали идею предать украинских неонацистов суду
Более ста музеев поддержали идею предать украинских неонацистов суду - РИА Новости, 01.03.2022
Более ста музеев поддержали идею предать украинских неонацистов суду
Более ста исторических и краеведческих музеев поддержали обращение о необходимости привлечения неонацистов к ответственности, подчеркнув, что решение президента РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:31
2022-03-01T11:31
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
музей победы
вооруженные силы рф
ленинград
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более ста исторических и краеведческих музеев поддержали обращение о необходимости привлечения неонацистов к ответственности, подчеркнув, что решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации является верным.Соответствующее заявление опубликовано на сайте проекта Фонда стратегических инициатив Музея Победы, направленного на привлечение общественного внимания к теме Великой Отечественной войны, формирование и продвижение патриотической повестки в обществе и СМИ.Накануне замсекретаря ОП РФ, директор Музея Победы Александр Школьник призвал судить неонацистов на Украине, предложив всем, кто "не замечал или не хотел замечать, что восемь лет на Донбассе гибли люди, освежить в памяти или впервые ознакомиться с историей зарождения и распространения нацизма, а также с проявлениями и последствиями нацистской идеологии"."На украинской земле нацизм вновь поднял голову, а мир забыл. Неонацисты прячутся в жилых кварталах украинских городов и сел, размещают там бронетехнику, прикрываясь мирными жителями, люди молят о спасении, а мир оглох. Мы как хранители памяти точно знаем, что это никогда и нигде не должно повториться, поэтому вынужденное решение президента России – единственно верное. Зло не должно быть безнаказанно, хотя лекарство от него – горькое. Надо сделать все, чтобы искоренить нацистскую гидру на братской земле, спасти мирных граждан. Уверены, что все преступления неонацистов будут расследованы и не останутся безнаказанными", - говорится в коллективном обращении.Порядка ста исторических и краеведческих музеев подписались под обращением. Среди них - директор Музея Победы в Москве Александр Школьник, директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина, директор художественного музея Арт-Донбасс Екатерина Калиниченко, директор Орловского объединенного государственного литературного музея им. Тургенева Вера Ефремова, директор Саратовского областного музея краеведения Евгений Казанцев, директор музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" Денис Пылёв и другие."История научила, что нацизм в итоге губит страну, где пустил корни. Но сначала он ломает судьбы, не останавливается перед реками крови, лишает жизни. Все те, кто сейчас отказывается признавать право жителей Донбасса быть свободными и жить свободно – право на свою национальную идентичность, должны вспомнить историю распространения и последствия нацистской идеологии, бесспорные свидетельства кошмаров которой тщательно годами собирались в наших фондах", - подчеркивается в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/aktsiya-1775277475.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, музей победы, вооруженные силы рф, ленинград, ситуация в днр и лнр
11:31 01.03.2022
 
Более ста музеев поддержали идею предать украинских неонацистов суду

Более ста музеев поддержали решение Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦентральный музей Великой Отечественной войны и мемориальный комплекс "Парк Победы" на Поклонной горе в Москве
Центральный музей Великой Отечественной войны и мемориальный комплекс Парк Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Центральный музей Великой Отечественной войны и мемориальный комплекс "Парк Победы" на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более ста исторических и краеведческих музеев поддержали обращение о необходимости привлечения неонацистов к ответственности, подчеркнув, что решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации является верным.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте проекта Фонда стратегических инициатив Музея Победы, направленного на привлечение общественного внимания к теме Великой Отечественной войны, формирование и продвижение патриотической повестки в обществе и СМИ.
Граждане ДНР у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 17:52В России
Для детей из Донбасса в российских регионах организуют акцию "День в музее"
Накануне замсекретаря ОП РФ, директор Музея Победы Александр Школьник призвал судить неонацистов на Украине, предложив всем, кто "не замечал или не хотел замечать, что восемь лет на Донбассе гибли люди, освежить в памяти или впервые ознакомиться с историей зарождения и распространения нацизма, а также с проявлениями и последствиями нацистской идеологии".
"На украинской земле нацизм вновь поднял голову, а мир забыл. Неонацисты прячутся в жилых кварталах украинских городов и сел, размещают там бронетехнику, прикрываясь мирными жителями, люди молят о спасении, а мир оглох. Мы как хранители памяти точно знаем, что это никогда и нигде не должно повториться, поэтому вынужденное решение президента России – единственно верное. Зло не должно быть безнаказанно, хотя лекарство от него – горькое. Надо сделать все, чтобы искоренить нацистскую гидру на братской земле, спасти мирных граждан. Уверены, что все преступления неонацистов будут расследованы и не останутся безнаказанными", - говорится в коллективном обращении.
Музей Новый Иерусалим - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 14:43Новости Подмосковья
Государственные музеи в Подмосковье 23 февраля будут работать бесплатно
Порядка ста исторических и краеведческих музеев подписались под обращением. Среди них - директор Музея Победы в Москве Александр Школьник, директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина, директор художественного музея Арт-Донбасс Екатерина Калиниченко, директор Орловского объединенного государственного литературного музея им. Тургенева Вера Ефремова, директор Саратовского областного музея краеведения Евгений Казанцев, директор музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" Денис Пылёв и другие.
"История научила, что нацизм в итоге губит страну, где пустил корни. Но сначала он ломает судьбы, не останавливается перед реками крови, лишает жизни. Все те, кто сейчас отказывается признавать право жителей Донбасса быть свободными и жить свободно – право на свою национальную идентичность, должны вспомнить историю распространения и последствия нацистской идеологии, бесспорные свидетельства кошмаров которой тщательно годами собирались в наших фондах", - подчеркивается в сообщении.
Парад военной техники пройдет 23 февраля в Музее техники в Красногорске
18 февраля, 13:23Новости Подмосковья
Парад военной техники пройдет 23 февраля в Музее техники в Красногорске
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМузей ПобедыВооруженные силы РФЛенинградСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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