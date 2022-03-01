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Мишустин утвердил состав комиссии по противодействию санкциям
Мишустин утвердил состав комиссии по противодействию санкциям - РИА Новости, 01.03.2022
Мишустин утвердил состав комиссии по противодействию санкциям
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав правкомиссии по противодействию санкциям, сообщается в телеграм-канале кабмина РФ. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:41
2022-03-01T21:41
сергей собянин
денис мантуров
дмитрий патрушев
санкции в отношении россии
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав правкомиссии по противодействию санкциям, сообщается в телеграм-канале кабмина РФ."Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. Правкомиссия будет работать в режиме оперативного штаба", - говорится в сообщении.Решение о переводе работы комиссии в новый формат Мишустин озвучил ранее во вторник на совещании по повышению устойчивости российской экономики.Мишустин возглавит комиссию, его заместителями станут первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.В состав комиссии включены: вице-премьеры Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, помощник президента Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев, глава Минцифры Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов.Также в комиссию вошли первый зампред Госдумы Александр Жуков, зампред СФ Николай Журавлёв, руководитель ФНС Даниил Егоров, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, заммэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775539501.html
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сергей собянин, денис мантуров, дмитрий патрушев, санкции в отношении россии, михаил мишустин
21:41 01.03.2022
 
Мишустин утвердил состав комиссии по противодействию санкциям

Мишустин утвердил состав комиссии по поддержке развития экономики в условиях санкций

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание по повышению устойчивости экономики
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание по повышению устойчивости экономики - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание по повышению устойчивости экономики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав правкомиссии по противодействию санкциям, сообщается в телеграм-канале кабмина РФ.
"Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. Правкомиссия будет работать в режиме оперативного штаба", - говорится в сообщении.
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Мишустин заявил о росте санкционного давления на Россию
Решение о переводе работы комиссии в новый формат Мишустин озвучил ранее во вторник на совещании по повышению устойчивости российской экономики.
Мишустин возглавит комиссию, его заместителями станут первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.
В состав комиссии включены: вице-премьеры Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, помощник президента Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев, глава Минцифры Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов.
Также в комиссию вошли первый зампред Госдумы Александр Жуков, зампред СФ Николай Журавлёв, руководитель ФНС Даниил Егоров, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, заммэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
 
Сергей СобянинДенис МантуровДмитрий ПатрушевСанкции в отношении РоссииМихаил Мишустин
 
 
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