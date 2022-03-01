https://ria.ru/20220301/mishustin-1775935611.html

Мишустин утвердил состав комиссии по противодействию санкциям

Мишустин утвердил состав комиссии по противодействию санкциям - РИА Новости, 01.03.2022

Мишустин утвердил состав комиссии по противодействию санкциям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав правкомиссии по противодействию санкциям, сообщается в телеграм-канале кабмина РФ. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T21:41

2022-03-01T21:41

2022-03-01T21:41

сергей собянин

денис мантуров

дмитрий патрушев

санкции в отношении россии

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав правкомиссии по противодействию санкциям, сообщается в телеграм-канале кабмина РФ."Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. Правкомиссия будет работать в режиме оперативного штаба", - говорится в сообщении.Решение о переводе работы комиссии в новый формат Мишустин озвучил ранее во вторник на совещании по повышению устойчивости российской экономики.Мишустин возглавит комиссию, его заместителями станут первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.В состав комиссии включены: вице-премьеры Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, помощник президента Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев, глава Минцифры Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов.Также в комиссию вошли первый зампред Госдумы Александр Жуков, зампред СФ Николай Журавлёв, руководитель ФНС Даниил Егоров, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, заммэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775539501.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

сергей собянин, денис мантуров, дмитрий патрушев, санкции в отношении россии, михаил мишустин