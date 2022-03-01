https://ria.ru/20220301/mariupol-1775730975.html

Мариуполь полностью возьмут в кольцо во вторник, заявил Басурин

Мариуполь полностью возьмут в кольцо во вторник, заявил Басурин - РИА Новости, 01.03.2022

Мариуполь полностью возьмут в кольцо во вторник, заявил Басурин

Окружение Мариуполя завершат уже сегодня, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:14

2022-03-01T09:14

2022-03-01T10:16

мариуполь

эдуард басурин

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Окружение Мариуполя завершат уже сегодня, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24"."Он будет полностью взят в кольцо", — сказал Басурин.При этом он подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы гражданское население не пострадало. "Там, кстати, очень большая проблема с продуктами. Военные устроили сбор продуктов для себя, потому что они жалуются, что им нечего есть. Соответственно будут отбирать у гражданских. С этим нужно будет как-то разбираться и попытаться как можно быстрее разблокировать город, сделать гуманитарный коридор, чтобы была возможность выйти гражданским, а после этого уже разбираться с самим городом", — добавил представитель Народной милиции.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российских военных развивают наступление и уже взяли под контроль множество населенных пунктов. Российские Вооруженные силы наносят удары по военной инфраструктуре и украинским войскам, но, как подчеркивают в Минобороны, гражданскому населению ничего не угрожает. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/diversii-1775665146.html

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луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мариуполь, эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, в мире