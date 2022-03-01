https://ria.ru/20220301/lvov-1775701960.html

Евросоюз констатировал: Львов уже стал частью России

ЕС в санкционном списке назвал Львов частью России - РИА Новости, 01.03.2022

Евросоюз констатировал: Львов уже стал частью России

ЕС в санкционном списке назвал украинский город Львов частью России. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T00:16

2022-03-01T00:16

2022-03-01T04:43

обострение ситуации в днр и лнр

михаил фридман

петр авен

владимир путин

россия

украина

центральный банк рф (цб рф)

совкомбанк

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ЕС в санкционном списке назвал украинский город Львов частью России.В понедельник Евросоюз включил в санкционные списки российских предпринимателей, в числе которых Михаил Фридман и Петр Авен. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда российских бизнесменов и "олигархов", что, по его словам, должно иметь "серьезный экономический эффект".Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под блокирующие санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Банковские карты этих кредитных организаций не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay, сообщал на прошлой неделе ЦБ РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775700325.html

россия

украина

луганская народная республика

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Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

михаил фридман, петр авен, владимир путин, россия, украина, центральный банк рф (цб рф), совкомбанк, промсвязьбанк, санкции в отношении россии, луганская народная республика