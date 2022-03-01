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Лукашенко рассказал об опасности срыва переговоров Москвы и Киева
Лукашенко рассказал об опасности срыва переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 01.03.2022
Лукашенко рассказал об опасности срыва переговоров Москвы и Киева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очень мощные силы желают сорвать переговорный процесс Москвы и Киева. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:07
2022-03-01T20:07
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россия
белоруссия
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очень мощные силы желают сорвать переговорный процесс Москвы и Киева.В понедельник на территории Белоруссии прошли переговоры делегаций РФ и Украины, российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров России и Украины может пройти в среду, второго марта."Очень мощные силы желают сорвать этот процесс. И дай бог, чтобы (Владимир - ред.) Зеленский удержался и его команда, и не скатился к слому переговорного процесса", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/poteri-1775903202.html
https://ria.ru/20220301/peregovory-1775921293.html
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в мире, россия, белоруссия, украина
20:07 01.03.2022
 
Лукашенко рассказал об опасности срыва переговоров Москвы и Киева

Президент Белоруссии Лукашенко: очень мощные силы желают сорвать переговоры Москвы и Киева

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очень мощные силы желают сорвать переговорный процесс Москвы и Киева.
В понедельник на территории Белоруссии прошли переговоры делегаций РФ и Украины, российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров России и Украины может пройти в среду, второго марта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 18:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко опроверг утверждения о серьезных потерях России на Украине
"Очень мощные силы желают сорвать этот процесс. И дай бог, чтобы (Владимир - ред.) Зеленский удержался и его команда, и не скатился к слому переговорного процесса", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 20:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о встрече Путина и Зеленского
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
 
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