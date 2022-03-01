https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775922129.html

Лукашенко рассказал об опасности срыва переговоров Москвы и Киева

Лукашенко рассказал об опасности срыва переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 01.03.2022

Лукашенко рассказал об опасности срыва переговоров Москвы и Киева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очень мощные силы желают сорвать переговорный процесс Москвы и Киева. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:07

2022-03-01T20:07

2022-03-01T20:07

в мире

россия

белоруссия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649172_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_6f4e4a52f37f53ebb9a3ee57a92e19a6.jpg

МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очень мощные силы желают сорвать переговорный процесс Москвы и Киева.В понедельник на территории Белоруссии прошли переговоры делегаций РФ и Украины, российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров России и Украины может пройти в среду, второго марта."Очень мощные силы желают сорвать этот процесс. И дай бог, чтобы (Владимир - ред.) Зеленский удержался и его команда, и не скатился к слому переговорного процесса", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/poteri-1775903202.html

https://ria.ru/20220301/peregovory-1775921293.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

россия

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, белоруссия, украина