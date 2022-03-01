https://ria.ru/20220301/kusturica-1775857968.html

Кустурица не планировал руководить Театром Российской армии

Кустурица не планировал руководить Театром Российской армии - РИА Новости, 01.03.2022

Кустурица не планировал руководить Театром Российской армии

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил РИА Новости, что не планировал возглавлять Театр Российской армии, а только поставить несколько спектаклей в... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:08

2022-03-01T16:08

2022-03-01T16:08

культура

новости культуры

сергей шойгу

россия

центральный академический театр российской армии

эмир кустурица

театр

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БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил РИА Новости, что не планировал возглавлять Театр Российской армии, а только поставить несколько спектаклей в качестве режиссера.Ранее сообщалось, что Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии.Ранее он сообщил, что может поставить театральные версии своих фильмов "Время цыган", "Жизнь как чудо" и одной из российских или советских кинолент.Руководство чешского кинофестиваля Febiofest сообщило в феврале, что лишает своей награды Kristián от 2017 года сербского режиссера из-за того, что перед операцией России на Украине он согласился сотрудничать с Театром Российской армии.

https://ria.ru/20220224/kusturitsa-1774678299.html

россия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей шойгу, россия, центральный академический театр российской армии , эмир кустурица, театр