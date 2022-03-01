https://ria.ru/20220301/kusturica-1775857968.html
Кустурица не планировал руководить Театром Российской армии
Кустурица не планировал руководить Театром Российской армии - РИА Новости, 01.03.2022
Кустурица не планировал руководить Театром Российской армии
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил РИА Новости, что не планировал возглавлять Театр Российской армии, а только поставить несколько спектаклей в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:08
2022-03-01T16:08
2022-03-01T16:08
культура
новости культуры
сергей шойгу
россия
центральный академический театр российской армии
эмир кустурица
театр
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БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил РИА Новости, что не планировал возглавлять Театр Российской армии, а только поставить несколько спектаклей в качестве режиссера.Ранее сообщалось, что Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии.Ранее он сообщил, что может поставить театральные версии своих фильмов "Время цыган", "Жизнь как чудо" и одной из российских или советских кинолент.Руководство чешского кинофестиваля Febiofest сообщило в феврале, что лишает своей награды Kristián от 2017 года сербского режиссера из-за того, что перед операцией России на Украине он согласился сотрудничать с Театром Российской армии.
https://ria.ru/20220224/kusturitsa-1774678299.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, сергей шойгу, россия, центральный академический театр российской армии , эмир кустурица, театр
Кустурица не планировал руководить Театром Российской армии
Кустурица поставит несколько спектаклей в Театре Российской армии, а не возглавит его
БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил РИА Новости, что не планировал возглавлять Театр Российской армии, а только поставить несколько спектаклей в качестве режиссера.
Ранее сообщалось, что Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии.
"Я не руководитель, а тот, кто будет ставить там три спектакля. Я не становился директором, из-за английского слова director возникла путаница со словом "режиссер". А я, конечно, буду ставить эти спектакли. Это знают в России, и сам министр обороны Сергей Шойгу знает, что я не руководитель, а режиссер, который приедет туда ставить спектакли, когда появятся условия для этого. Никакой театр я не принимал", — заявил Кустурица.
Ранее он сообщил, что может поставить театральные версии своих фильмов "Время цыган", "Жизнь как чудо" и одной из российских или советских кинолент.
Руководство чешского кинофестиваля Febiofest сообщило в феврале, что лишает своей награды Kristián от 2017 года сербского режиссера из-за того, что перед операцией России на Украине он согласился сотрудничать с Театром Российской армии.