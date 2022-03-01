Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/krizis-1775710569.html
В Китае назвали "окончательный" способ решения кризиса на Украине
В Китае назвали "окончательный" способ решения кризиса на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
В Китае назвали "окончательный" способ решения кризиса на Украине
Переговоры между Москвой и Киевом являются окончательным способом решения украинского кризиса, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T02:06
2022-03-01T05:10
обострение ситуации в днр и лнр
чжан цзюнь
в мире
владимир зеленский
владимир мединский
россия
белоруссия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770362365_0:133:3070:1860_1920x0_80_0_0_3451a2b75b5488d6b4068a6cb6c536d1.jpg
ООН, 1 мар — РИА Новости. Переговоры между Москвой и Киевом являются окончательным способом решения украинского кризиса, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.По его словам, "Китай поддерживает проведение прямых диалогов и переговоров между Россией и Украиной, что является окончательным способом решения этого вопроса".Он добавил, что международному сообществу следует создавать благоприятные условия для диалога и политического урегулирования, не допускать обострения напряженности. "Любые действия этого Совета должны играть конструктивную роль, а не вести к дальнейшей эскалации", — сказал Чжан Цзюнь.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
россия
белоруссия
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770362365_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_d65a4e6de6f21bd8d450da69c8065c21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чжан цзюнь, в мире, владимир зеленский, владимир мединский, россия, белоруссия, украина, оон, китай
02:06 01.03.2022 (обновлено: 05:10 01.03.2022)
 
В Китае назвали "окончательный" способ решения кризиса на Украине

Постпред КНР при ООН Цзюнь: диалог между Москвой и Киевом поможет решить кризис на Украине

© REUTERS / Andrew KellyЗаседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 мар — РИА Новости. Переговоры между Москвой и Киевом являются окончательным способом решения украинского кризиса, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Самое главное пока как можно скорее вернуться на трек дипломатических переговоров и политического урегулирования, способствовать деэскалации ситуации", — сказал Чжан Цзюнь.

По его словам, "Китай поддерживает проведение прямых диалогов и переговоров между Россией и Украиной, что является окончательным способом решения этого вопроса".
Он добавил, что международному сообществу следует создавать благоприятные условия для диалога и политического урегулирования, не допускать обострения напряженности. "Любые действия этого Совета должны играть конструктивную роль, а не вести к дальнейшей эскалации", — сказал Чжан Цзюнь.
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЧжан ЦзюньВ миреВладимир ЗеленскийВладимир МединскийРоссияБелоруссияУкраинаООНКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала