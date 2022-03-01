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В Китае назвали "окончательный" способ решения кризиса на Украине

В Китае назвали "окончательный" способ решения кризиса на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

В Китае назвали "окончательный" способ решения кризиса на Украине

Переговоры между Москвой и Киевом являются окончательным способом решения украинского кризиса, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T02:06

2022-03-01T02:06

2022-03-01T05:10

обострение ситуации в днр и лнр

чжан цзюнь

в мире

владимир зеленский

владимир мединский

россия

белоруссия

украина

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ООН, 1 мар — РИА Новости. Переговоры между Москвой и Киевом являются окончательным способом решения украинского кризиса, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.По его словам, "Китай поддерживает проведение прямых диалогов и переговоров между Россией и Украиной, что является окончательным способом решения этого вопроса".Он добавил, что международному сообществу следует создавать благоприятные условия для диалога и политического урегулирования, не допускать обострения напряженности. "Любые действия этого Совета должны играть конструктивную роль, а не вести к дальнейшей эскалации", — сказал Чжан Цзюнь.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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