02:06 01.03.2022 (обновлено: 05:10 01.03.2022)
В Китае назвали "окончательный" способ решения кризиса на Украине
Постпред КНР при ООН Цзюнь: диалог между Москвой и Киевом поможет решить кризис на Украине
© REUTERS / Andrew KellyЗаседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 1 мар — РИА Новости. Переговоры между Москвой и Киевом являются окончательным способом решения украинского кризиса, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
"Самое главное пока — как можно скорее вернуться на трек дипломатических переговоров и политического урегулирования, способствовать деэскалации ситуации", — сказал Чжан Цзюнь.
Он добавил, что международному сообществу следует создавать благоприятные условия для диалога и политического урегулирования, не допускать обострения напряженности. "Любые действия этого Совета должны играть конструктивную роль, а не вести к дальнейшей эскалации", — сказал Чжан Цзюнь.
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
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Опубликовано: Н. Стома