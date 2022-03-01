https://ria.ru/20220301/kredit-1775907195.html

Отказ от кредита: когда и как оформить, чтобы не платить неустойку

Отказ от кредита после подписания договора: подача заявления, сроки, оформление

Отказ от кредита: когда и как оформить, чтобы не платить неустойку

Как оформить отказ от кредита, если договор уже подписан, можно ли написать заявление после получения денежных средств от банка, где взять бланк или образец - в РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:53

2022-03-01T18:53

2022-03-01T18:53

экономика

кредит

ипотека

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Как оформить отказ от кредита, если договор уже подписан, можно ли написать заявление после получения денежных средств от банка, где взять бланк или образец - в материале РИА Новости.Отказ от кредитаОтказ от кредита является правомерным действием потребителя (заемщика). Но несмотря на то, что гражданин имеет на это право, зачастую такой процесс не обходится без проблем. Существует достаточное количество подводных камней, которые способны сделать эту процедуру затратной.Потребительский"Официально можно отказаться от ссуды в течение 14 дней после подписания соглашения. Ссылаться можно на федеральный закон "О потребительском кредите". К слову, можно отказаться от денег как полностью, так и частично. То есть вернуть все средства или просто уменьшить финансовый лимит. После этого нужно будет возвратить всю сумму, которую перевел банк, а также проценты за ее использование", - уточнил Григорий Давыдов, юрист, кандидат юридических наук, управляющий партнер адвокатского бюро.АвтокредитЕсли договор еще не оформлен, а машина не куплена, нужно лишь уведомить банк об отказе от представления денежных средств. В этом случае заявка на автокредит будет аннулирована.Если кредитный договор уже подписан, а деньги перечислены, то заемщик может вернуть их обратно в банк по принципу досрочного погашения.Если автомобиль уже куплен, а средства перечислены на счет автосалона, остается быстро продавать машину и погашать задолженность. Но стоит учесть, что б/у автомобиль стоит значительно дешевле, чем из салона.ИпотекаПервым делом эксперты рекомендуют заранее проинформировать кредитора о решении отказаться от ипотечного кредита, чтобы избежать негативных последствий. Далее необходимо составить заявление об отказе и предоставить его в банк (образец можно взять в отделении ). После этого финансовая организация предоставит соглашение на вывод заемщика из договора при наличии достаточных оснований.Перед тем, как оформлять отказ от ипотечного кредита, нужно взвесить все "за" и "против". Если клиент планирует выходить из соглашения, то он потеряет возможность получить налоговый вычет. Помимо этого не исключено, что в будущем банк откажет заемщику в выдаче кредита.Также есть возможность отказаться от ипотечного кредита альтернативным способом – продать ипотечную квартиру, а полученными деньгами погасить долг в банке досрочно. Но стоит учитывать, что жилье может долго не продаваться, а заемщик все это время должен будет вносить регулярный платеж.Возможность отказаПроцедура отказа от кредита, необходимость выплаты компенсаций и прочие этапы закрытия договора напрямую зависят от того, подписан договор или нет.До подписания договораОформление отказа от кредита до подписания договора ничем не грозит клиенту. Необходимо лишь сообщить банку, что кредитные средства больше не требуются заемщику. Нередки случаи, когда клиенты просто прерывали контакт с банковским работником и этого было вполне достаточно.В этих случаях банк не имеет законных оснований требовать от клиента компенсацию или применить какие-либо меры принуждения и т.д. Отказ от кредита до подписания договора может лишь испортить отношение банка к конкретному клиенту.Совершенно по-другому дела обстоят после подписания договора.После подписания договораЕсли банк и получатель подписали договор, но клиент еще не получил или не использовал средства, у заемщика есть шансы прекратить кредитные отношения, не потеряв деньги.В таком случае обязательно нужно изучить соответствующие пункты договора. Если в нем есть информация о неустойках или других санкциях для заемщика, то необходимо выплатить эту сумму, чтобы расторгнуть соглашение.Причины отказаПричин для отказа от кредита может быть достаточно много. Но эксперты выделяют самые типичные из них:Такие причины для отказа считаются наиболее распространенными, между ними можно заметить существенную разницу. Некоторые пункты предполагают вину банка и могут служить основанием для составления претензий со стороны клиента. Другие причины ставят клиента в невыгодное положение, из-за которого могут возникнуть проблемы при защите собственных интересов.Нередки случаи, когда покупка в кредит была совершена импульсивно. Придя домой и здраво оценив ситуацию, клиент понимает, что такая финансовая нагрузка для него непосильна, то есть выплачивать кредит нечем. Вне зависимости от причины заемщик может попробовать оформить отказ от кредита.Сроки отказаОпределенного срока, в который клиент может отказаться от кредита, нет. Заемщик имеет право оформить отказ в любое время, только процедура и последствия будут разными (в зависимости от ситуации).Согласно ФЗ "О потребительском кредите", заемщик имеет право отказаться от него, вернуть деньги в банковское учреждение и закрыть договор в течение двух недель с момента его подписания. При этом банк может потребовать у заемщика выплаты процентов за использование денежных средств в течение 14 дней.Оформление отказаПрежде чем оформить отказ от кредита, необходимо изучить договор, а точнее пункты с условиями отказа от кредита или досрочного погашения.Далее клиент должен написать соответствующее заявление (если прошло более 14 дней с момента подписания договора, то необходимо оформить досрочное погашение займа).На следующем этапе клиент должен собрать документы, указанные в договоре. После получения одобрения банком необходимо перечислить сумму долга на счет.Обязательно условие – соблюдение всех пунктов заключенного договора.Порядок процедуры отказаЕсли клиент уже получил и потратил денежные средства, необходимо возместить банку израсходованную сумму с комиссией. После этого нужно в отделении написать заявление с указанием причины отказа. Далее - вернуть деньги в банковскую организацию вместе с процентами.Если на момент отказа от кредита клиент еще не получил перевод от банка, то он может просто написать соответствующее заявление.Когда отказ невозможенЕсли с момента подписания договора прошло больше двух недель, оформить отказ от кредита без последствий не удастся. В таком случае у заемщика есть возможность написать заявление о досрочном погашении кредита. В большинстве банков сделать это можно бесплатно. Но необходимо обратить внимание на условия в кредитном договоре о такого вида погашении, так как они могут сильно разниться в банковских организациях.Согласно ФЗ "О потребительском кредите" банк не может отказать заемщику в досрочном погашении, но в полномочия финансовой организации входит заморозка такого погашения на несколько месяцев после получения денег клиентом.Кроме того необходимо ознакомиться с тонкостями процесса выплаты процентов. Эксперты рекомендуют сверяться с данными, указанными в кредитном договоре, и самое главное – внимательно читать его перед подписью.Последствия отказа от кредитаБольшинство последствий отказа от кредита связаны с кредитной историей. Если в процессе не возникло споров, вмешательств со стороны суда или сложностей с банковским учреждением, то проблем возникнуть не должно. Но в случаях конфликтов и судов получить в будущем кредит в этом банке будет очень сложно.Если оформление отказа от кредита проходит на этапе подписания договора, то для заемщика не будет никаких последствий. Но если клиент часто подает заявки в банки и затем отказывается, то они могут вынести решение не в пользу клиента и не дать ему заемные средства.

https://ria.ru/20220216/kreditistoriya-1773187221.html

https://ria.ru/20220131/kredity-1770380951.html

https://ria.ru/20210202/kredity-1595595320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, кредит, ипотека