https://ria.ru/20220216/kreditistoriya-1773187221.html

Шансы на заем: как запросить кредитную историю, можно ли оспорить

Как проверить кредитную историю: как узнать задолженность по кредитам онлайн

Шансы на заем: как запросить кредитную историю, можно ли оспорить

Как бесплатно проверить свою кредитную историю и зачем это делать. Какие данные попадают в БКИ РФ (бюро кредитных историй), можно ли направить запрос через... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:08

2022-02-16T18:08

2022-02-16T18:08

экономика

россия

кредит

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773164797_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_9b993dbeed74f4082100f829e2cdfc8f.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Как бесплатно проверить свою кредитную историю и зачем это делать. Какие данные попадают в БКИ РФ (бюро кредитных историй), можно ли направить запрос через интернет и в режиме онлайн узнать вероятность одобрения кредита. Что делать при смене фамилии — в материале РИА Новости.Кредитная история"Кредитная история — это не что иное, как персональное досье на каждого заемщика, как потенциального, так и действующего", — отметил Вячеслав Кайдалов, юрист "Единого центра защиты".По мнению Ирины Андриевской, директора по коммуникациям "Выберу.ру", кредитную историю (КИ) человека можно назвать дневником его "финансового поведения" как заемщика. Такой "дневник" ведут бюро кредитных историй (БКИ), информацию им передают кредиторы — банки, микрофинансовые организации. Каждое бюро по-своему формирует КИ — единого образца нет. В документ обязательно вносят данные клиента, актуальные сведения о действующих в настоящий момент и взятых ранее кредитах. А также фиксируют текущий персональный кредитный рейтинг (ПКР) человека или показатель его финансовой репутации.Где хранитсяБюро кредитных историй систематизирует данные о клиентах банков, микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов, лизинговых компаний и операторов инвестиционных платформ."Закон обязывает абсолютно все банки и микрофинансовые организации направлять сведения о своих заемщиках хотя бы в одно бюро кредитных историй (в настоящее время в стране их семь)", — отмечает Вячеслав Кайдалов.Как выглядитКредитная история представляет собой набор сведений, согласно которым банк, равно как и микрофинансовая организация, может узнать более подробно о своем клиенте.Вячеслав Кайдалов пояснил, что массив информации о гражданине, которая хранится в БКИ, довольно велик. Финансовой организации в режиме реального времени доступна персональная информация о клиенте (паспортные данные, адрес места жительства, история изменений этих сведений), информация о количестве заявок лица на получение займа, о том, сколько кредитов было выдано за всю его жизнь, допускал ли он просрочки по платежам, признавал ли себя несостоятельным (банкротом) и т.д.Основные разделы кредитной истории перечислила Ирина Андриевская:Ранее в истории отражались все запросы. Банки видели большое количество обращений и расценивали это как проблему с платежеспособностью заемщика. Чем больше запросов, тем меньше было шансов получить кредит на выгодных условиях. Теперь останутся только те, что сделаны лично заемщиком при подаче заявок на кредиты.Как читатьДля ознакомления граждан со своей кредитной историей законом предусмотрен отдельный документ — кредитный отчет. "Вне зависимости от БКИ отчет оформляют таким образом, чтоб гражданин смог ознакомиться с историей взаимоотношений с каждым кредитором по каждому договору. Информация систематизирована по разделам и понятна для заемщика", — подчеркнул Вячеслав Кайдалов.Зачем проверять кредитную историюЭксперты поясняют, что кредитная история в первую очередь поможет гражданину определить свои шансы на получение займа. БКИ определяют исходя из имеющихся данных скоринговый балл (от английского "score" — подсчет очков) — это показатель платежеспособности заемщика, выраженный в цифровом формате. Чем больше балл, тем выше вероятность одобрения заявки на получение кредита. Во-вторых, при периодическом обращении гражданина за сведениями из БКИ он может себя обезопасить от неблагоприятных последствий по кредитным договорам, которые могли быть оформлены при утечке персональных данных или в силу иных противоправных действий в отношении него.По словам Ирины Андриевской, с 1 января 2022 года в бюро кредитных историй каждого заемщика оценивают по шкале от 1 до 999, это число станет индивидуальным кредитным рейтингом, который будет характеризовать платежеспособность гражданина. "Согласно индивидуальным рейтингам, заемщиков делят на четыре категории. Введены жесткие требования к интерпретации значения рейтинга — четыре единых категории — от низкого до очень высокого", — пояснил эксперт.По мнению экспертов, в целом система станет удобнее, когда будет характеризовать людей по рейтингу:Как получить кредитную историю"Центральный банк Российской Федерации осуществляет надзор за деятельностью БКИ, ведет реестр всех БКИ, которые обрабатывают информацию о заемщиках — Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ)",— рассказал Вячеслав Кайдалов.Чтобы гражданину узнать, в каком именно бюро хранятся сведения о нем, и получить кредитный отчет, можно заполнить специальную форму на портале "Госуслуги" (в разделе каталога услуг "Налоги и финансы" в подразделе "Сведения о бюро кредитных историй").Зачастую по результатам получения государственной услуги заемщику также будут доступны способы регистрации в личном кабинете определенных БКИ, где он сможет за короткий промежуток времени заказать кредитный отчет и ознакомиться с ним.Кроме того, зная свое бюро, гражданин может получить отчет в любой кредитной организации, микрофинансовой компании, кредитном кооперативе, которые взаимодействуют с необходимым БКИ.Как часто можно запрашивать кредитную историюГраждане имеют право бесплатно обращаться в БКИ, в котором хранится их кредитная история:Если отчет необходим чаще, услуга будет платной, ее размер устанавливается БКИ.Как оспорить кредитную историюПо словам Вячеслава Кайдалова, бывают ситуации, при которых данные, содержащиеся в бюро кредитных историй, внесены ошибочно. Чтобы исправить кредитную историю, нужно подать заявление о ее оспаривании напрямую в бюро, где она хранится. В свою очередь, бюро направит его кредитору. И только если банк или иная финансовая организация подтвердят данные, на которые ссылается заявитель, оно исправит ошибку и письменно известит об этом гражданина. Срок — 30 дней со дня получения заявления. Если финансовая организация не подтвердит доводы обратившегося, свою правоту необходимо будет отстаивать в суде.Ирина Андриевская отметила, что с 2022 года для исправления кредитной истории заемщик вправе обратиться напрямую в банк, который внес неверные данные, в том числе в электронном формате. Согласно новым правилам, банк обязан дать ответ в течение десяти рабочих дней. Ранее этим занималось исключительно БКИ, что значительно увеличивало срок внесения изменений, т.к. представители бюро сначала делали запрос в банк, который допустил ошибку, ожидали ответ и только после вносили правки.Что делать, если не нашли кредитную историюПричин отсутствия кредитной истории в каком-либо БКИ может быть несколько:Стоит также обратить внимание, что данные в бюро могут появляться с задержкой, в случае технических неполадок срок такой задержки может составлять до двух недель. Однако если оснований для отсутствия истории в БКИ нет, юрист рекомендует обратиться к своему кредитору за разъяснениями о передаче необходимой информации.Ответственность за неуплату задолженности по кредиту"Неуплата задолженности по кредитному договору при отсутствии действий по урегулированию образовавшейся задолженности влечет его принудительное взыскание, — предупредил Вячеслав Кайдалов. — Закон допускает как взыскание суммы основного долга и суммы процентов по договору, так и неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору".Юрист привел пример, когда взыскание может происходить во внесудебном порядке. В этом случае кредитор обращается к нотариусу за совершением исполнительной надписи на кредитном договоре (в случае если это предусмотрено кредитным договором), документ также может быть передан на принудительное исполнение в Федеральную службу судебных приставов РФ.Также кредитор вправе обратиться в суд за выдачей судебного приказа. Документ выносится судом без участия сторон на основании заявления взыскателя-кредитора.Кроме того, долги по кредитным договорам переходят к наследникам имущества за покойным наследодателем, за исключением ситуации, когда сумма долга превышает стоимость наследуемого имущества.

https://ria.ru/20220101/istoriya-1766341088.html

https://realty.ria.ru/20211012/ipoteka-1753732435.html

https://ria.ru/20210718/kredit-1741730097.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, кредит, общество