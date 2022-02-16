Шансы на заем: как запросить кредитную историю, можно ли оспорить
Проверка кредитной истории
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Как бесплатно проверить свою кредитную историю и зачем это делать. Какие данные попадают в БКИ РФ (бюро кредитных историй), можно ли направить запрос через интернет и в режиме онлайн узнать вероятность одобрения кредита. Что делать при смене фамилии — в материале РИА Новости.
Кредитная история
"Кредитная история — это не что иное, как персональное досье на каждого заемщика, как потенциального, так и действующего", — отметил Вячеслав Кайдалов, юрист "Единого центра защиты".
По мнению Ирины Андриевской, директора по коммуникациям "Выберу.ру", кредитную историю (КИ) человека можно назвать дневником его "финансового поведения" как заемщика. Такой "дневник" ведут бюро кредитных историй (БКИ), информацию им передают кредиторы — банки, микрофинансовые организации. Каждое бюро по-своему формирует КИ — единого образца нет. В документ обязательно вносят данные клиента, актуальные сведения о действующих в настоящий момент и взятых ранее кредитах. А также фиксируют текущий персональный кредитный рейтинг (ПКР) человека или показатель его финансовой репутации.
Где хранится
Бюро кредитных историй систематизирует данные о клиентах банков, микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов, лизинговых компаний и операторов инвестиционных платформ.
"Закон обязывает абсолютно все банки и микрофинансовые организации направлять сведения о своих заемщиках хотя бы в одно бюро кредитных историй (в настоящее время в стране их семь)", — отмечает Вячеслав Кайдалов.
"С 1 января 2022 года вступили в силу изменения в закон ”О кредитных историях”, согласно которым срок хранения кредитной истории сокращается до семи лет (ранее было 10). Новый срок будет применяться к кредитам, оформленным с начала текущего года", —пояснила Ирина Андриевская. Нововведение удобно тем, кто в прошлом допускал просрочку платежа. В будущем их кредитные истории станут чище, а значит, увеличатся шансы на получение займов. Кроме того, с 2022 года банки обязаны передавать информацию о кредитах в течение трех дней (ранее — пяти).
Как выглядит
Кредитная история представляет собой набор сведений, согласно которым банк, равно как и микрофинансовая организация, может узнать более подробно о своем клиенте.
Вячеслав Кайдалов пояснил, что массив информации о гражданине, которая хранится в БКИ, довольно велик. Финансовой организации в режиме реального времени доступна персональная информация о клиенте (паспортные данные, адрес места жительства, история изменений этих сведений), информация о количестве заявок лица на получение займа, о том, сколько кредитов было выдано за всю его жизнь, допускал ли он просрочки по платежам, признавал ли себя несостоятельным (банкротом) и т.д.
Семейная пара в офисе банка
Основные разделы кредитной истории перечислила Ирина Андриевская:
- —идентификация заемщика — данные паспорта, СНИЛС, ИНН;
- —адреса — регистрации и фактического проживания гражданина;
- —номера телефонов — сотовый, домашний и рабочий;
- —состояние счетов — сведения о типе кредитов (кредитная карта, потребительский, ипотека, займы и т. д.), наименование кредитора, номер счета, описание обеспечения (если был залог), сумма, дата последнего платежа, если долг погашен, данные о поручителях. Если были просрочки, то указываются их срок, сумма и общее количество. Часто длительность просрочки делят на категории — до 30 дней, двух месяцев, трех месяцев, более 90 дней.
"Согласно новым правилам внесения записей в кредитные истории граждан, в них не будут фиксировать запросы банков, совершенные ими по собственному усмотрению", — отметила Ирина Андриевская. Например, если кредитная организация хочет предложить клиенту предодобренный кредит.
Ранее в истории отражались все запросы. Банки видели большое количество обращений и расценивали это как проблему с платежеспособностью заемщика. Чем больше запросов, тем меньше было шансов получить кредит на выгодных условиях. Теперь останутся только те, что сделаны лично заемщиком при подаче заявок на кредиты.
Как читать
Для ознакомления граждан со своей кредитной историей законом предусмотрен отдельный документ — кредитный отчет. "Вне зависимости от БКИ отчет оформляют таким образом, чтоб гражданин смог ознакомиться с историей взаимоотношений с каждым кредитором по каждому договору. Информация систематизирована по разделам и понятна для заемщика", — подчеркнул Вячеслав Кайдалов.
Здание Центрального банка РФ в Москве
Зачем проверять кредитную историю
Эксперты поясняют, что кредитная история в первую очередь поможет гражданину определить свои шансы на получение займа. БКИ определяют исходя из имеющихся данных скоринговый балл (от английского "score" — подсчет очков) — это показатель платежеспособности заемщика, выраженный в цифровом формате. Чем больше балл, тем выше вероятность одобрения заявки на получение кредита. Во-вторых, при периодическом обращении гражданина за сведениями из БКИ он может себя обезопасить от неблагоприятных последствий по кредитным договорам, которые могли быть оформлены при утечке персональных данных или в силу иных противоправных действий в отношении него.
По словам Ирины Андриевской, с 1 января 2022 года в бюро кредитных историй каждого заемщика оценивают по шкале от 1 до 999, это число станет индивидуальным кредитным рейтингом, который будет характеризовать платежеспособность гражданина. "Согласно индивидуальным рейтингам, заемщиков делят на четыре категории. Введены жесткие требования к интерпретации значения рейтинга — четыре единых категории — от низкого до очень высокого", — пояснил эксперт.
По мнению экспертов, в целом система станет удобнее, когда будет характеризовать людей по рейтингу:
- —во-первых, кредитному учреждению будет проще оценить потенциального заемщика;
- —во-вторых, это поможет снизить последствия мошеннических действий, например, если на клиента "повесили" кредиты.
Как получить кредитную историю
"Центральный банк Российской Федерации осуществляет надзор за деятельностью БКИ, ведет реестр всех БКИ, которые обрабатывают информацию о заемщиках — Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ)",— рассказал Вячеслав Кайдалов.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Чтобы гражданину узнать, в каком именно бюро хранятся сведения о нем, и получить кредитный отчет, можно заполнить специальную форму на портале "Госуслуги" (в разделе каталога услуг "Налоги и финансы" в подразделе "Сведения о бюро кредитных историй").
Зачастую по результатам получения государственной услуги заемщику также будут доступны способы регистрации в личном кабинете определенных БКИ, где он сможет за короткий промежуток времени заказать кредитный отчет и ознакомиться с ним.
"Также информацию из ЦККИ для последующего обращения в бюро можно получить с помощью направления в ЦККИ телеграммы по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, ЦККИ и при обращении через нотариуса",— советует юрист.
Кроме того, зная свое бюро, гражданин может получить отчет в любой кредитной организации, микрофинансовой компании, кредитном кооперативе, которые взаимодействуют с необходимым БКИ.
"В ряде банков доступны отдельные услуги по формированию кредитного рейтинга, доступного в мобильном приложении банка, и зачастую бесплатно", — отметил Вячеслав Кайдалов.
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Как часто можно запрашивать кредитную историю
Граждане имеют право бесплатно обращаться в БКИ, в котором хранится их кредитная история:
- —два раза в течение одного календарного года — при заказе кредитного отчета через личный кабинет официального сайта бюро;
- —один раз в течение календарного года — при обращении за отчетом через банк или иную финансовую организацию т.е. на бумажном носителе.
Если отчет необходим чаще, услуга будет платной, ее размер устанавливается БКИ.
Как оспорить кредитную историю
По словам Вячеслава Кайдалова, бывают ситуации, при которых данные, содержащиеся в бюро кредитных историй, внесены ошибочно. Чтобы исправить кредитную историю, нужно подать заявление о ее оспаривании напрямую в бюро, где она хранится. В свою очередь, бюро направит его кредитору. И только если банк или иная финансовая организация подтвердят данные, на которые ссылается заявитель, оно исправит ошибку и письменно известит об этом гражданина. Срок — 30 дней со дня получения заявления. Если финансовая организация не подтвердит доводы обратившегося, свою правоту необходимо будет отстаивать в суде.
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Ирина Андриевская отметила, что с 2022 года для исправления кредитной истории заемщик вправе обратиться напрямую в банк, который внес неверные данные, в том числе в электронном формате. Согласно новым правилам, банк обязан дать ответ в течение десяти рабочих дней. Ранее этим занималось исключительно БКИ, что значительно увеличивало срок внесения изменений, т.к. представители бюро сначала делали запрос в банк, который допустил ошибку, ожидали ответ и только после вносили правки.
Что делать, если не нашли кредитную историю
Причин отсутствия кредитной истории в каком-либо БКИ может быть несколько:
- —гражданин никогда не пользовался финансовыми продуктами (в том числе, дебетовыми картами);
- —финансовый продукт был оформлен в организации, которая не сотрудничает с конкретным БКИ;
- —после смены паспорта актуальные сведения о реквизитах документа не были внесены в систему БКИ.
Стоит также обратить внимание, что данные в бюро могут появляться с задержкой, в случае технических неполадок срок такой задержки может составлять до двух недель. Однако если оснований для отсутствия истории в БКИ нет, юрист рекомендует обратиться к своему кредитору за разъяснениями о передаче необходимой информации.
"С 2022 года стало проще восстанавливать собственную кредитную историю самостоятельно. Допустим, заемщик взял кредит в банке, который позже лишился лицензии и часть документации, в том числе о внесенных платежах, исчезла. В итоге в кредитной истории появились данные о просрочке. Если такое произойдет в 2022 году, то человек сможет "обелить" себя гораздо быстрее, документально подтвердив внесение денег", — пояснила Ирина Андриевская. Временная администрация, которая управляет банком, в течение 20 рабочих дней обязана проверить документы и либо отказать, либо направить информацию в бюро кредитных историй (БКИ) для исправления сведений.
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Ответственность за неуплату задолженности по кредиту
"Неуплата задолженности по кредитному договору при отсутствии действий по урегулированию образовавшейся задолженности влечет его принудительное взыскание, — предупредил Вячеслав Кайдалов. — Закон допускает как взыскание суммы основного долга и суммы процентов по договору, так и неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору".
Юрист привел пример, когда взыскание может происходить во внесудебном порядке. В этом случае кредитор обращается к нотариусу за совершением исполнительной надписи на кредитном договоре (в случае если это предусмотрено кредитным договором), документ также может быть передан на принудительное исполнение в Федеральную службу судебных приставов РФ.
Также кредитор вправе обратиться в суд за выдачей судебного приказа. Документ выносится судом без участия сторон на основании заявления взыскателя-кредитора.
Кроме того, долги по кредитным договорам переходят к наследникам имущества за покойным наследодателем, за исключением ситуации, когда сумма долга превышает стоимость наследуемого имущества.