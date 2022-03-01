https://ria.ru/20220301/kpp-1775945432.html

Глава ЛНР определил три новых КПП на границе с Россией

Глава ЛНР определил три новых КПП на границе с Россией - РИА Новости, 01.03.2022

Глава ЛНР определил три новых КПП на границе с Россией

Глава ЛНР Леонид Пасечник определил три новых пункта пропуска через государственную границу с Россией в перешедших под контроль республики районах. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T23:14

2022-03-01T23:14

2022-03-01T23:14

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник определил три новых пункта пропуска через государственную границу с Россией в перешедших под контроль республики районах."Определить, что до установления в законодательном порядке в соответствии с международными договорами в Луганской народной республике устанавливаются следующие пункты пропуска через государственную границу Луганской народной республики с Российской Федерацией: в Меловском районе – "Меловое-Чертково", в Марковском районе – "Просяное-Бугаёвка", в Новопсковском районе – "Танюшевка-Ровеньки", - говорится в документе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника было поражено более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг законсервированной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС. Спустя восемь лет был разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, украина, в мире