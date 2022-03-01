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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/koltso-1775720033.html
Войска ДНР берут силовиков в кольцо у Донецка, заявили в батальоне "Восток"
Войска ДНР берут силовиков в кольцо у Донецка, заявили в батальоне "Восток" - РИА Новости, 01.03.2022
Войска ДНР берут силовиков в кольцо у Донецка, заявили в батальоне "Восток"
Народная милиция Донецкой народной республики берет украинских силовиков в кольцо, скоро они начнут массово сдаваться, заявил РИА Новости ветеран батальона... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T06:38
2022-03-01T09:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
донецк (донецкая область)
вооруженные силы украины
признание днр и лнр в россии
александр семенов
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ДОНЕЦК, 1 МАР — РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики берет украинских силовиков в кольцо, скоро они начнут массово сдаваться, заявил РИА Новости ветеран батальона "Восток", общественный деятель ДНР Александр Семенов."На донецком направлении войска ДНР медленно, но уверенно двигаются вперед. Мы должны учитывать, что на этом направлении было собрано огромное количество вооруженных сил Украины вместе с нацбатами. Это были хорошо укрепленные опорные пункты и районы. Но, несмотря на это, наши вооруженные силы уверенно продвигаются в заданных направлениях", — сказал Семенов.По его словам, каждый день определенное количество украинских силовиков складывает оружие. В то же время есть потери и со стороны ДНР, признал он."Часть группировки ВСУ осталась, недалеко примыкая к Донецку, но постепенно вооруженными силами ДНР и ЛНР эти группировки берутся в кольцо. Я думаю, что у них уже на сегодняшний день, и они уже отмечают, и их украинские волонтеры, у них начинаются проблемы с топливом, с боекомплектом, с питанием, со средствами снабжения, потому что значительный кусок уже этих подразделений оказывается отрезан от средств снабжения", — отметил Семенов.По его прогнозу, это постепенно будет влиять на боеспособность украинских подразделений."Как только замкнется окончательно кольцо, вот это усилит, и моральный дух, он уже виден со стороны ВСУ, падает с каждым днем, и мы увидим реально сдающихся людей, как это было в свое время под Сталинградом", — рассказал он.Семенов затруднился точно сказать, сколько для этого понадобится времени.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html
донецкая народная республика
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донецк (донецкая область)
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии, александр семенов
06:38 01.03.2022 (обновлено: 09:07 01.03.2022)
 
Войска ДНР берут силовиков в кольцо у Донецка, заявили в батальоне "Восток"

Ветеран "Востока" Семенов: народная милиция ДНР берет силовиков в кольцо у Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в окопе
Бойцы Народной милиции ДНР в окопе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Бойцы Народной милиции ДНР в окопе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 МАР — РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики берет украинских силовиков в кольцо, скоро они начнут массово сдаваться, заявил РИА Новости ветеран батальона "Восток", общественный деятель ДНР Александр Семенов.
"На донецком направлении войска ДНР медленно, но уверенно двигаются вперед. Мы должны учитывать, что на этом направлении было собрано огромное количество вооруженных сил Украины вместе с нацбатами. Это были хорошо укрепленные опорные пункты и районы. Но, несмотря на это, наши вооруженные силы уверенно продвигаются в заданных направлениях", — сказал Семенов.
По его словам, каждый день определенное количество украинских силовиков складывает оружие. В то же время есть потери и со стороны ДНР, признал он.
"Часть группировки ВСУ осталась, недалеко примыкая к Донецку, но постепенно вооруженными силами ДНР и ЛНР эти группировки берутся в кольцо. Я думаю, что у них уже на сегодняшний день, и они уже отмечают, и их украинские волонтеры, у них начинаются проблемы с топливом, с боекомплектом, с питанием, со средствами снабжения, потому что значительный кусок уже этих подразделений оказывается отрезан от средств снабжения", — отметил Семенов.
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По его прогнозу, это постепенно будет влиять на боеспособность украинских подразделений.
"Как только замкнется окончательно кольцо, вот это усилит, и моральный дух, он уже виден со стороны ВСУ, падает с каждым днем, и мы увидим реально сдающихся людей, как это было в свое время под Сталинградом", — рассказал он.
Семенов затруднился точно сказать, сколько для этого понадобится времени.
"Я могу только сказать о том, что эта задача медленно, но уверенно выполняется", — добавил он.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)Вооруженные силы УкраиныПризнание ДНР и ЛНР в РоссииАлександр Семенов
 
 
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