https://ria.ru/20220301/koltso-1775720033.html

Войска ДНР берут силовиков в кольцо у Донецка, заявили в батальоне "Восток"

Войска ДНР берут силовиков в кольцо у Донецка, заявили в батальоне "Восток" - РИА Новости, 01.03.2022

Войска ДНР берут силовиков в кольцо у Донецка, заявили в батальоне "Восток"

Народная милиция Донецкой народной республики берет украинских силовиков в кольцо, скоро они начнут массово сдаваться, заявил РИА Новости ветеран батальона... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T06:38

2022-03-01T06:38

2022-03-01T09:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

донецк (донецкая область)

вооруженные силы украины

признание днр и лнр в россии

александр семенов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966422_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acb44978685f26b22218107f0a7886fb.jpg

ДОНЕЦК, 1 МАР — РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики берет украинских силовиков в кольцо, скоро они начнут массово сдаваться, заявил РИА Новости ветеран батальона "Восток", общественный деятель ДНР Александр Семенов."На донецком направлении войска ДНР медленно, но уверенно двигаются вперед. Мы должны учитывать, что на этом направлении было собрано огромное количество вооруженных сил Украины вместе с нацбатами. Это были хорошо укрепленные опорные пункты и районы. Но, несмотря на это, наши вооруженные силы уверенно продвигаются в заданных направлениях", — сказал Семенов.По его словам, каждый день определенное количество украинских силовиков складывает оружие. В то же время есть потери и со стороны ДНР, признал он."Часть группировки ВСУ осталась, недалеко примыкая к Донецку, но постепенно вооруженными силами ДНР и ЛНР эти группировки берутся в кольцо. Я думаю, что у них уже на сегодняшний день, и они уже отмечают, и их украинские волонтеры, у них начинаются проблемы с топливом, с боекомплектом, с питанием, со средствами снабжения, потому что значительный кусок уже этих подразделений оказывается отрезан от средств снабжения", — отметил Семенов.По его прогнозу, это постепенно будет влиять на боеспособность украинских подразделений."Как только замкнется окончательно кольцо, вот это усилит, и моральный дух, он уже виден со стороны ВСУ, падает с каждым днем, и мы увидим реально сдающихся людей, как это было в свое время под Сталинградом", — рассказал он.Семенов затруднился точно сказать, сколько для этого понадобится времени.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донецк (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

«Плакал, как увидел наших ребят»: как в городе Счастье встречали войска ЛНР Народная милиция ЛНР освободила от украинской армии уже восемь населенных пунктов, в их числе город Счастье и станица Луганская. Местные жители рассказали, как встречали войска. 2022-03-01T06:38 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии, александр семенов