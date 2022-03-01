https://ria.ru/20220301/kazakhstan-1775726601.html

Партия власти Казахстана "Нур Отан" обсуждает свое переименование

Партия власти Казахстана "Нур Отан" обсуждает свое переименование - РИА Новости, 01.03.2022

Партия власти Казахстана "Нур Отан" обсуждает свое переименование

На внеочередном съезде казахстанской партии власти "Нур Отан" ("Свет Отечества") во вторник обсуждается предложение переименовать организацию в "Аманат",... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T08:33

2022-03-01T08:33

2022-03-01T08:33

в мире

ерлан кошанов

нурсултан назарбаев

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 1 мар - РИА Новости. На внеочередном съезде казахстанской партии власти "Нур Отан" ("Свет Отечества") во вторник обсуждается предложение переименовать организацию в "Аманат", следует из трансляции, которая ведется для СМИ в Казмедиацентре.Слово "аманат" в переводе с казахского языка имеет несколько значений, в их числе обязательство, доверие, долг, наказ.Использование приставки "Нур" (свет, луч) в названиях организаций, государственных программ, частных компаний широко практиковалось в Казахстане в период руководства страной Нурсултаном Назарбаевым, который оставил пост лидера партии 28 января.С инициативой переименования партии выступил председатель мажилиса (нижней палаты) парламента Ерлан Кошанов. "Наша партия в центре изменений, которые проводятся в стране. Говоря откровенно, вместе со страной требуется и обновление партии. Для того, чтобы наполнить новым значением деятельность организации, следует внести необходимые изменения. В этой связи, считаем правильным изменить природу и название партии", - сказал он.

https://ria.ru/20220225/eaes-1774956064.html

казахстан

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ерлан кошанов, нурсултан назарбаев, казахстан