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Партия власти Казахстана "Нур Отан" обсуждает свое переименование
Партия власти Казахстана "Нур Отан" обсуждает свое переименование - РИА Новости, 01.03.2022
Партия власти Казахстана "Нур Отан" обсуждает свое переименование
На внеочередном съезде казахстанской партии власти "Нур Отан" ("Свет Отечества") во вторник обсуждается предложение переименовать организацию в "Аманат",... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T08:33
2022-03-01T08:33
в мире
ерлан кошанов
нурсултан назарбаев
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 1 мар - РИА Новости. На внеочередном съезде казахстанской партии власти "Нур Отан" ("Свет Отечества") во вторник обсуждается предложение переименовать организацию в "Аманат", следует из трансляции, которая ведется для СМИ в Казмедиацентре.Слово "аманат" в переводе с казахского языка имеет несколько значений, в их числе обязательство, доверие, долг, наказ.Использование приставки "Нур" (свет, луч) в названиях организаций, государственных программ, частных компаний широко практиковалось в Казахстане в период руководства страной Нурсултаном Назарбаевым, который оставил пост лидера партии 28 января.С инициативой переименования партии выступил председатель мажилиса (нижней палаты) парламента Ерлан Кошанов. "Наша партия в центре изменений, которые проводятся в стране. Говоря откровенно, вместе со страной требуется и обновление партии. Для того, чтобы наполнить новым значением деятельность организации, следует внести необходимые изменения. В этой связи, считаем правильным изменить природу и название партии", - сказал он.
https://ria.ru/20220225/eaes-1774956064.html
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Мадина Моргоева
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в мире, ерлан кошанов, нурсултан назарбаев, казахстан
08:33 01.03.2022
 
Партия власти Казахстана "Нур Отан" обсуждает свое переименование

Партия власти Казахстана "Нур Отан" обсуждает свое переименование в "Аманат"

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги с символикой партии "Нур Отан"
Флаги с символикой партии Нур Отан - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Флаги с символикой партии "Нур Отан"
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НУР-СУЛТАН, 1 мар - РИА Новости. На внеочередном съезде казахстанской партии власти "Нур Отан" ("Свет Отечества") во вторник обсуждается предложение переименовать организацию в "Аманат", следует из трансляции, которая ведется для СМИ в Казмедиацентре.
Слово "аманат" в переводе с казахского языка имеет несколько значений, в их числе обязательство, доверие, долг, наказ.
Использование приставки "Нур" (свет, луч) в названиях организаций, государственных программ, частных компаний широко практиковалось в Казахстане в период руководства страной Нурсултаном Назарбаевым, который оставил пост лидера партии 28 января.
С инициативой переименования партии выступил председатель мажилиса (нижней палаты) парламента Ерлан Кошанов. "Наша партия в центре изменений, которые проводятся в стране. Говоря откровенно, вместе со страной требуется и обновление партии. Для того, чтобы наполнить новым значением деятельность организации, следует внести необходимые изменения. В этой связи, считаем правильным изменить природу и название партии", - сказал он.
Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 09:23
Премьер Казахстана назвал геополитическую напряженность вызовом для ЕАЭС
Опубликовано: М. Моргоева
 
В миреЕрлан КошановНурсултан НазарбаевКазахстан
 
 
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