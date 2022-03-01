https://ria.ru/20220301/kanada-1775701401.html

Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России

Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России - РИА Новости, 01.03.2022

Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России

Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T00:09

2022-03-01T00:09

2022-03-01T00:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

канада

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220301/ukraina-1775701209.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, канада, джастин трюдо