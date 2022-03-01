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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/kanada-1775701401.html
Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России
Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России - РИА Новости, 01.03.2022
Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России
Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:09
2022-03-01T00:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
канада
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, канада, джастин трюдо
00:09 01.03.2022
 
Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России

Премьер-министр Канады Трюдо: Оттава планирует запретить импорт сырой нефти из России

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Сегодня мы также объявляем, что планируем ввести запрет на весь импорт сырой нефти из России", — сказал Трюдо на пресс-конференции.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
00:06В мире
Канада отправит Украине противотанковое оружие
Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФКанадаДжастин Трюдо
 
 
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