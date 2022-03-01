https://ria.ru/20220301/kanada-1775701401.html
Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России
Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России - РИА Новости, 01.03.2022
Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России
Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:09
2022-03-01T00:09
2022-03-01T00:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
канада
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220301/ukraina-1775701209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, канада, джастин трюдо
Канада планирует запретить импорт сырой нефти из России
Премьер-министр Канады Трюдо: Оттава планирует запретить импорт сырой нефти из России