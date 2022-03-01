Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220301/investitsii-1775839493.html
Инвестиции в экономику Ленобласти растут — власти
Инвестиции в экономику Ленобласти растут — власти - РИА Новости, 01.03.2022
Инвестиции в экономику Ленобласти растут — власти
По итогам 2021 года российские и зарубежные компании вложили в экономику Ленинградской области 442,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:47
2022-03-01T14:47
ленинградская область
александр дрозденко
экономика
кингисеппский район
ленинградская область
газпром
россети
апатит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. По итогам 2021 года российские и зарубежные компании вложили в экономику Ленинградской области 442,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По информации Петростата, рост инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 105,6% в сопоставимых ценах. Объем инвестиций без учета субъектов малого предпринимательства составляет 381,8 миллиарда рублей ― рост 103,8%.Среди инвесторов, осуществивших в 2021 году вложения более 1 миллиарда рублей, такие компании как "РусХимАльянс", "Балтийская химическая компания", "Ультрамар", "Новатэк Усть-Луга", "Апатит", "ЕвроХим Северо-Запад – 2", птицефабрики "Северная" и "Роскар", Ленинградская АЭС, "Нокиан Тайерс", Россети, подразделения РЖД, Газпрома и другие.
https://ria.ru/20220224/ekonomika-1774823758.html
кингисеппский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дрозденко, экономика, кингисеппский район, ленинградская область, газпром, россети, апатит
14:47 01.03.2022
 

Инвестиции в экономику Ленобласти растут — власти

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. По итогам 2021 года российские и зарубежные компании вложили в экономику Ленинградской области 442,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По информации Петростата, рост инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 105,6% в сопоставимых ценах. Объем инвестиций без учета субъектов малого предпринимательства составляет 381,8 миллиарда рублей ― рост 103,8%.
"Экономика Ленинградской области показала отличный результат по итогам года, и еще одно подтверждение этому ― рост объема инвестиций. У нас продолжилась реализация наших ключевых инвестиционных проектов в Кингисеппском районе, ряд компаний ведет работу по обновлению и расширению своих производственных площадок, это и вложения в инфраструктурные проекты и проекты жилищного строительства. Для нас важно обеспечить инвесторам комфортную работу в регионе, поэтому в этом году Агентство экономического развития активно работает над внедрением единого стандарта работы с бизнесом на муниципальном уровне", ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Среди инвесторов, осуществивших в 2021 году вложения более 1 миллиарда рублей, такие компании как "РусХимАльянс", "Балтийская химическая компания", "Ультрамар", "Новатэк Усть-Луга", "Апатит", "ЕвроХим Северо-Запад – 2", птицефабрики "Северная" и "Роскар", Ленинградская АЭС, "Нокиан Тайерс", Россети, подразделения РЖД, Газпрома и другие.
Вторичное производство - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 17:07Ленинградская область
Ленобласть реализует экономику замкнутого цикла
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЭкономикаКингисеппский районЛенинградская областьГазпромРоссетиАпатит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала