Инвестиции в экономику Ленобласти растут — власти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. По итогам 2021 года российские и зарубежные компании вложили в экономику Ленинградской области 442,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По информации Петростата, рост инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 105,6% в сопоставимых ценах. Объем инвестиций без учета субъектов малого предпринимательства составляет 381,8 миллиарда рублей ― рост 103,8%.
"Экономика Ленинградской области показала отличный результат по итогам года, и еще одно подтверждение этому ― рост объема инвестиций. У нас продолжилась реализация наших ключевых инвестиционных проектов в Кингисеппском районе, ряд компаний ведет работу по обновлению и расширению своих производственных площадок, это и вложения в инфраструктурные проекты и проекты жилищного строительства. Для нас важно обеспечить инвесторам комфортную работу в регионе, поэтому в этом году Агентство экономического развития активно работает над внедрением единого стандарта работы с бизнесом на муниципальном уровне", ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Среди инвесторов, осуществивших в 2021 году вложения более 1 миллиарда рублей, такие компании как "РусХимАльянс", "Балтийская химическая компания", "Ультрамар", "Новатэк Усть-Луга", "Апатит", "ЕвроХим Северо-Запад – 2", птицефабрики "Северная" и "Роскар", Ленинградская АЭС, "Нокиан Тайерс", Россети, подразделения РЖД, Газпрома и другие.
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