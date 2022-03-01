https://ria.ru/20220301/investitsii-1775839493.html

Инвестиции в экономику Ленобласти растут — власти

Инвестиции в экономику Ленобласти растут — власти - РИА Новости, 01.03.2022

Инвестиции в экономику Ленобласти растут — власти

По итогам 2021 года российские и зарубежные компании вложили в экономику Ленинградской области 442,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:47

2022-03-01T14:47

2022-03-01T14:47

ленинградская область

александр дрозденко

экономика

кингисеппский район

ленинградская область

газпром

россети

апатит

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. По итогам 2021 года российские и зарубежные компании вложили в экономику Ленинградской области 442,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По информации Петростата, рост инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 105,6% в сопоставимых ценах. Объем инвестиций без учета субъектов малого предпринимательства составляет 381,8 миллиарда рублей ― рост 103,8%.Среди инвесторов, осуществивших в 2021 году вложения более 1 миллиарда рублей, такие компании как "РусХимАльянс", "Балтийская химическая компания", "Ультрамар", "Новатэк Усть-Луга", "Апатит", "ЕвроХим Северо-Запад – 2", птицефабрики "Северная" и "Роскар", Ленинградская АЭС, "Нокиан Тайерс", Россети, подразделения РЖД, Газпрома и другие.

https://ria.ru/20220224/ekonomika-1774823758.html

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ленинградская область

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Алёна Пава

александр дрозденко, экономика, кингисеппский район, ленинградская область, газпром, россети, апатит