https://ria.ru/20220301/internet-1775764832.html

В МВД напомнили, за какие посты в интернете можно пойти под суд

В МВД напомнили, за какие посты в интернете можно пойти под суд - РИА Новости, 01.03.2022

В МВД напомнили, за какие посты в интернете можно пойти под суд

Чтобы не попасть на скамью подсудимых из-за написанного в интернете, необходимо не допускать сообщений, содержащих ненависть, призывы к насилию или убийству,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:23

2022-03-01T11:23

2022-03-01T11:23

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

интернет

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Чтобы не попасть на скамью подсудимых из-за написанного в интернете, необходимо не допускать сообщений, содержащих ненависть, призывы к насилию или убийству, напомнил в интервью РИА Новости начальник ЭКЦ МВД РФ Вадим Казьмин."Сегодня интернет-пространство относится к публичным сферам, в которых действуют правила поведения, принятые в обществе. И поэтому недопустимо распространять информацию и сообщения, содержащие ненависть к кому-либо, призывы к насилию, убийствам, обосновывающие допустимость осуществления террористической деятельности, побуждающие к массовым беспорядкам, реабилитирующие нацизм", - сказал Казьмин.Он при этом отметил тенденцию на рост числа преступлений в интернете: с ее учетом в системе МВД РФ "динамично развивается лингвистическая экспертиза", объектами которой являются тексты.

https://ria.ru/20220301/feyki-1775756347.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), интернет