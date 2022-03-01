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В МВД напомнили, за какие посты в интернете можно пойти под суд
В МВД напомнили, за какие посты в интернете можно пойти под суд - РИА Новости, 01.03.2022
В МВД напомнили, за какие посты в интернете можно пойти под суд
Чтобы не попасть на скамью подсудимых из-за написанного в интернете, необходимо не допускать сообщений, содержащих ненависть, призывы к насилию или убийству,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:23
2022-03-01T11:23
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
интернет
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Чтобы не попасть на скамью подсудимых из-за написанного в интернете, необходимо не допускать сообщений, содержащих ненависть, призывы к насилию или убийству, напомнил в интервью РИА Новости начальник ЭКЦ МВД РФ Вадим Казьмин."Сегодня интернет-пространство относится к публичным сферам, в которых действуют правила поведения, принятые в обществе. И поэтому недопустимо распространять информацию и сообщения, содержащие ненависть к кому-либо, призывы к насилию, убийствам, обосновывающие допустимость осуществления террористической деятельности, побуждающие к массовым беспорядкам, реабилитирующие нацизм", - сказал Казьмин.Он при этом отметил тенденцию на рост числа преступлений в интернете: с ее учетом в системе МВД РФ "динамично развивается лингвистическая экспертиза", объектами которой являются тексты.
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), интернет
11:23 01.03.2022
 
В МВД напомнили, за какие посты в интернете можно пойти под суд

В МВД напомнили, за какие посты в интернете можно попасть на скамью подсудимых

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Чтобы не попасть на скамью подсудимых из-за написанного в интернете, необходимо не допускать сообщений, содержащих ненависть, призывы к насилию или убийству, напомнил в интервью РИА Новости начальник ЭКЦ МВД РФ Вадим Казьмин.
"Сегодня интернет-пространство относится к публичным сферам, в которых действуют правила поведения, принятые в обществе. И поэтому недопустимо распространять информацию и сообщения, содержащие ненависть к кому-либо, призывы к насилию, убийствам, обосновывающие допустимость осуществления террористической деятельности, побуждающие к массовым беспорядкам, реабилитирующие нацизм", - сказал Казьмин.
Он при этом отметил тенденцию на рост числа преступлений в интернете: с ее учетом в системе МВД РФ "динамично развивается лингвистическая экспертиза", объектами которой являются тексты.
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