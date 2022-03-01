Завершились съемки пятого фильма об "Индиане Джонсе"
Продюсер сообщил, что съемки пятой части франшизы "Индиана Джонс" завершены
© Lucasfilm Ltd. (2008)Кадр из фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"
© Lucasfilm Ltd. (2008)
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский продюсер Фрэнк Маршалл сообщил в Twitter, что съемки приключенческого фильма "Индиана Джонс 5" завершены.
That's a wrap!!! #indianajones pic.twitter.com/pQRTw0oOXx— Frank Marshall (@LeDoctor) February 27, 2022
"Мы закончили!" — написал Маршалл и прикрепил к этой фразе снимок с кепкой, на которой вышито имя главного героя.
Таким образом кинематографист подтвердил, что вскоре зрители снова увидят Харрисона Форда в роли легендарного искателя приключений Индианы Джонса, которую он исполняет с 1981 года.
Режиссер картины — Джеймс Мэнголд, снявший "Логана" и "Ford против Ferrari". Одним из продюсеров ленты выступил Стивен Спилберг.
Детали сюжета, как и полное название фильма, пока отсутствуют. Но ожидается, Джонс "передаст эстафету" другим персонажам. По данным Collider, в ключевых ролях вместе с Фордом в продолжении блокбастера также появятся Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Томас Кречман и другие.
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Опубликовано: Г. Соколова