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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220301/indiana-1775500655.html
Завершились съемки пятого фильма об "Индиане Джонсе"
Завершились съемки пятого фильма об "Индиане Джонсе" - РИА Новости, 01.03.2022
Завершились съемки пятого фильма об "Индиане Джонсе"
Американский продюсер Фрэнк Маршалл сообщил в Twitter, что съемки приключенческого фильма "Индиана Джонс 5" завершены. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T01:09
2022-03-01T01:09
культура
новости культуры
кино и сериалы
стивен спилберг
мадс миккельсен
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский продюсер Фрэнк Маршалл сообщил в Twitter, что съемки приключенческого фильма "Индиана Джонс 5" завершены. Таким образом кинематографист подтвердил, что вскоре зрители снова увидят Харрисона Форда в роли легендарного искателя приключений Индианы Джонса, которую он исполняет с 1981 года.Режиссер картины — Джеймс Мэнголд, снявший "Логана" и "Ford против Ferrari". Одним из продюсеров ленты выступил Стивен Спилберг. Детали сюжета, как и полное название фильма, пока отсутствуют. Но ожидается, Джонс "передаст эстафету" другим персонажам. По данным Collider, в ключевых ролях вместе с Фордом в продолжении блокбастера также появятся Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Томас Кречман и другие.
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новости культуры, кино и сериалы, стивен спилберг, мадс миккельсен , харрисон форд
01:09 01.03.2022
 
Завершились съемки пятого фильма об "Индиане Джонсе"

Продюсер сообщил, что съемки пятой части франшизы "Индиана Джонс" завершены

© Lucasfilm Ltd. (2008)Кадр из фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"
Кадр из фильма Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
© Lucasfilm Ltd. (2008)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский продюсер Фрэнк Маршалл сообщил в Twitter, что съемки приключенческого фильма "Индиана Джонс 5" завершены.
"Мы закончили!" — написал Маршалл и прикрепил к этой фразе снимок с кепкой, на которой вышито имя главного героя.
Таким образом кинематографист подтвердил, что вскоре зрители снова увидят Харрисона Форда в роли легендарного искателя приключений Индианы Джонса, которую он исполняет с 1981 года.
Режиссер картины — Джеймс Мэнголд, снявший "Логана" и "Ford против Ferrari". Одним из продюсеров ленты выступил Стивен Спилберг.
Детали сюжета, как и полное название фильма, пока отсутствуют. Но ожидается, Джонс "передаст эстафету" другим персонажам. По данным Collider, в ключевых ролях вместе с Фордом в продолжении блокбастера также появятся Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Томас Кречман и другие.
Кадр из фильма Индиана Джонс 5
24 июня 2021, 12:47Культура
Харрисон Форд получил травму на съемках сиквела "Индианы Джонса"
Опубликовано: Г. Соколова
 
КультураНовости культурыКино и сериалыСтивен СпилбергМадс МиккельсенХаррисон Форд
 
 
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