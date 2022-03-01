https://ria.ru/20220301/indiana-1775500655.html

Завершились съемки пятого фильма об "Индиане Джонсе"

Завершились съемки пятого фильма об "Индиане Джонсе" - РИА Новости, 01.03.2022

Завершились съемки пятого фильма об "Индиане Джонсе"

Американский продюсер Фрэнк Маршалл сообщил в Twitter, что съемки приключенческого фильма "Индиана Джонс 5" завершены. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T01:09

2022-03-01T01:09

2022-03-01T01:09

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мадс миккельсен

харрисон форд

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский продюсер Фрэнк Маршалл сообщил в Twitter, что съемки приключенческого фильма "Индиана Джонс 5" завершены. Таким образом кинематографист подтвердил, что вскоре зрители снова увидят Харрисона Форда в роли легендарного искателя приключений Индианы Джонса, которую он исполняет с 1981 года.Режиссер картины — Джеймс Мэнголд, снявший "Логана" и "Ford против Ferrari". Одним из продюсеров ленты выступил Стивен Спилберг. Детали сюжета, как и полное название фильма, пока отсутствуют. Но ожидается, Джонс "передаст эстафету" другим персонажам. По данным Collider, в ключевых ролях вместе с Фордом в продолжении блокбастера также появятся Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Томас Кречман и другие.

https://ria.ru/20210624/ford-1738388013.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, стивен спилберг, мадс миккельсен , харрисон форд