https://ria.ru/20220301/harley-davidson-1775716780.html

Harley-Davidson приостановила поставки в Россию, сообщило СМИ

Harley-Davidson приостановила поставки в Россию, сообщило СМИ - РИА Новости, 01.03.2022

Harley-Davidson приостановила поставки в Россию, сообщило СМИ

Компания Harley-Davidson приостанавливает поставки в Россию, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T04:48

2022-03-01T04:48

2022-03-01T04:48

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

владимир путин

россия

великобритания

в мире

санкции в отношении россии

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757404348_0:8:3128:1768_1920x0_80_0_0_69544d565997dea13b532e2b60cfa7e7.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Компания Harley-Davidson приостанавливает поставки в Россию, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.Компания приостановит "ведение дел в России", что, по мнению агентства, указывает на воздействие антироссийских экономических санкций.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/avtomobili-1775707750.html

россия

великобритания

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

дмитрий песков, владимир путин, россия, великобритания, в мире, санкции в отношении россии, вашингтон, harley-davidson motor company, признание днр и лнр в россии