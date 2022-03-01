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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/harley-davidson-1775716780.html
Harley-Davidson приостановила поставки в Россию, сообщило СМИ
Harley-Davidson приостановила поставки в Россию, сообщило СМИ - РИА Новости, 01.03.2022
Harley-Davidson приостановила поставки в Россию, сообщило СМИ
Компания Harley-Davidson приостанавливает поставки в Россию, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T04:48
2022-03-01T04:48
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
владимир путин
россия
великобритания
в мире
санкции в отношении россии
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Компания Harley-Davidson приостанавливает поставки в Россию, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.Компания приостановит "ведение дел в России", что, по мнению агентства, указывает на воздействие антироссийских экономических санкций.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
великобритания
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дмитрий песков, владимир путин, россия, великобритания, в мире, санкции в отношении россии, вашингтон, harley-davidson motor company, признание днр и лнр в россии
04:48 01.03.2022
 
Harley-Davidson приостановила поставки в Россию, сообщило СМИ

Блумберг: компания Harley-Davidson приостановила поставки в Россию

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВид на здания московского международного делового центра "Москва-Сити"
Вид на здания московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вид на здания московского международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Компания Harley-Davidson приостанавливает поставки в Россию, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.
Компания приостановит "ведение дел в России", что, по мнению агентства, указывает на воздействие антироссийских экономических санкций.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Офис General Motors в Детройте - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
01:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию, сообщило СМИ
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияВеликобританияВ миреСанкции в отношении РоссииВашингтонHarley-Davidson Motor CompanyПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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