Harley-Davidson приостановила поставки в Россию, сообщило СМИ
Блумберг: компания Harley-Davidson приостановила поставки в Россию
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВид на здания московского международного делового центра "Москва-Сити"
Вид на здания московского международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Компания Harley-Davidson приостанавливает поставки в Россию, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.
Компания приостановит "ведение дел в России", что, по мнению агентства, указывает на воздействие антироссийских экономических санкций.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Н. Стома