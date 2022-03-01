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Губернатор Николаевской области: ВС России не хотят стрелять в гражданских

Губернатор Николаевской области: ВС России не хотят стрелять в гражданских - РИА Новости, 01.03.2022

Губернатор Николаевской области: ВС России не хотят стрелять в гражданских

Губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким заявляет, что российские войска не хотят стрелять в мирное население и отошли от города. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:00

2022-03-01T19:00

2022-03-01T19:00

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

луганская народная республика

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в мире

украина

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким заявляет, что российские войска не хотят стрелять в мирное население и отошли от города."Я считаю, что русские не хотят стрелять в мирных", - сказал он в своем видеообращении, которое публикуют украинские СМИ.По его словам, российские войска отошли от города.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на понедельник, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, николаевская область