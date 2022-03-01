https://ria.ru/20220301/gorlovka-1775739400.html

Горловка подверглась массированному обстрелу, заявили в ДНР

Горловка подверглась массированному обстрелу, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022

Горловка подверглась массированному обстрелу, заявили в ДНР

Горловка подверглась массированному обстрелу со стороны украинских войск, идут бои в районе шахты им. Гагарина и поселка Железная Балка, сообщает штаб... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:52

2022-03-01T09:52

2022-03-01T12:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

горловка

владимир путин

россия

зайцево

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Горловка подверглась массированному обстрелу со стороны украинских войск, идут бои в районе шахты им. Гагарина и поселка Железная Балка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Горловка подверглась массированному обстрелу... Разорвались снаряды в поселках Михайловка, шахты им. Изотова, Комарова, Гольмовском. Идут бои в районе шахты им. Гагарина и поселка Железная Балка. Обстреливаются поселки Байрак и Русский Край, есть пострадавшие", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отмечается, в результате обстрела большая часть Горловки осталась без электроэнергии.По данным штаба территориальной обороны ДНР, обстрел города продолжается.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов самопровозглашенной ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, горловка, владимир путин, россия, зайцево, луганская народная республика, стирол, вооруженные силы рф