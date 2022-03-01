https://ria.ru/20220301/google-1775765672.html

Google заблокирует в Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik

Google заблокирует в Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik - РИА Новости, 01.03.2022

Google заблокирует в Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik

Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе YouTube-каналов, связанных с RT и агентством Sputink. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:24

2022-03-01T11:24

2022-03-01T11:50

google

признание днр и лнр в россии

обострение ситуации в днр и лнр

технологии

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе YouTube-каналов, связанных с RT и агентством Sputink."В связи с продолжающейся на Украине войной мы немедленно блокируем по всей Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik. Нашим системам потребуется время, чтобы полностью развернуться", — говорится в сообщении европейского офиса Google в Twitter.На фоне событий на Украине и в Донбассе западные платформы начали ограничивать свободу российских СМИ. Одной из первых такое решение приняла компания Meta Platforms — она заблокировала материалы телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру" в Facebook. В ответ Роскомнадзор замедлил трафик этой соцсети.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

https://radiosputnik.ria.ru/20220301/rt-1775703562.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/gugl-1775549575.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

google, признание днр и лнр в россии, технологии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, youtube, вооруженные силы рф, twitter