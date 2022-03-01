https://ria.ru/20220301/google-1775765672.html
Google заблокирует в Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik
Google заблокирует в Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik - РИА Новости, 01.03.2022
Google заблокирует в Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik
Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе YouTube-каналов, связанных с RT и агентством Sputink. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:24
2022-03-01T11:24
2022-03-01T11:50
google
признание днр и лнр в россии
обострение ситуации в днр и лнр
технологии
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе YouTube-каналов, связанных с RT и агентством Sputink."В связи с продолжающейся на Украине войной мы немедленно блокируем по всей Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik. Нашим системам потребуется время, чтобы полностью развернуться", — говорится в сообщении европейского офиса Google в Twitter.На фоне событий на Украине и в Донбассе западные платформы начали ограничивать свободу российских СМИ. Одной из первых такое решение приняла компания Meta Platforms — она заблокировала материалы телеканала "Звезда", информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру" в Facebook. В ответ Роскомнадзор замедлил трафик этой соцсети.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
https://radiosputnik.ria.ru/20220301/rt-1775703562.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/gugl-1775549575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, признание днр и лнр в россии, технологии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, youtube, вооруженные силы рф, twitter
11:24 01.03.2022 (обновлено: 11:50 01.03.2022)
Google заблокирует в Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik
Google заблокирует в Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik