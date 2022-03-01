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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/gaz-1775713757.html
В Сирии заявили о планах США отрезать Европу от российского газа
В Сирии заявили о планах США отрезать Европу от российского газа - РИА Новости, 01.03.2022
В Сирии заявили о планах США отрезать Европу от российского газа
США разрабатывали план по блокировке "Северного потока" и "Северного потока — 2" задолго до начала российской операции на Украине, Вашингтон спровоцировал Киев... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T03:10
2022-03-01T05:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
россия
киев
сирия
сша
украина
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ДАМАСК, 1 мар - РИА Новости. США разрабатывали план по блокировке "Северного потока" и "Северного потока — 2" задолго до начала российской операции на Украине, Вашингтон спровоцировал Киев на конфликт с Москвой, чтобы отрезать Европу от российского газа, считает заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари."Американцы были нацелены на "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", по которым идет российский газ в Европу, до начала событий на Украине. Поэтому Байден вызвал катарского эмира в Вашингтон и обсудил с ним возможности Катара удовлетворить потребности Европы в поставках газа в случае необходимости", — сказал Джаафари в интервью РИА Новости.Он добавил, что Байден, конечно, не мог прочитать будущее и не знал, что президент Путин примет решение начать операцию на Украине. По словам замминистра, действия США — это использование экономики для достижения политических целей."На Западе понимали, что они толкают украинского президента на конфликт, чтобы взорвать ситуацию на Украине. Потому они провели саммит стран экспортеров газа в Дохе и потом вызвали катарского эмира. Все это говорит о том, что президент Путин все это время был в положении защиты, а не нападения", — добавил он.Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/zapad-1775712113.html
https://ria.ru/20220301/siriya-1775709902.html
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в мире, дмитрий песков, россия, киев, сирия, сша, украина, башар джаафари
03:10 01.03.2022 (обновлено: 05:33 01.03.2022)
 
В Сирии заявили о планах США отрезать Европу от российского газа

Дипломат Джаафари: США спровоцировали конфликт на Украине для блокировки газа РФ в Европу

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.
Заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари. - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.. Архивное фото
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ДАМАСК, 1 мар - РИА Новости. США разрабатывали план по блокировке "Северного потока" и "Северного потока — 2" задолго до начала российской операции на Украине, Вашингтон спровоцировал Киев на конфликт с Москвой, чтобы отрезать Европу от российского газа, считает заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.
"Американцы были нацелены на "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", по которым идет российский газ в Европу, до начала событий на Украине. Поэтому Байден вызвал катарского эмира в Вашингтон и обсудил с ним возможности Катара удовлетворить потребности Европы в поставках газа в случае необходимости", — сказал Джаафари в интервью РИА Новости.
Он добавил, что Байден, конечно, не мог прочитать будущее и не знал, что президент Путин примет решение начать операцию на Украине. По словам замминистра, действия США — это использование экономики для достижения политических целей.
"На Западе понимали, что они толкают украинского президента на конфликт, чтобы взорвать ситуацию на Украине. Потому они провели саммит стран экспортеров газа в Дохе и потом вызвали катарского эмира. Все это говорит о том, что президент Путин все это время был в положении защиты, а не нападения", — добавил он.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
02:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Постпред Сирии при ООН обвинил Запад в обострении ситуации на Украине
Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
01:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сирия осудила антироссийскую кампанию Запада вокруг ситуации на Украине
Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковРоссияКиевСирияСШАУкраинаБашар Джаафари
 
 
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