03:10 01.03.2022 (обновлено: 05:33 01.03.2022)
В Сирии заявили о планах США отрезать Европу от российского газа
Дипломат Джаафари: США спровоцировали конфликт на Украине для блокировки газа РФ в Европу
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.
© Sputnik / Болат Шайхинов
Заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.. Архивное фото
ДАМАСК, 1 мар - РИА Новости. США разрабатывали план по блокировке "Северного потока" и "Северного потока — 2" задолго до начала российской операции на Украине, Вашингтон спровоцировал Киев на конфликт с Москвой, чтобы отрезать Европу от российского газа, считает заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.
"Американцы были нацелены на "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", по которым идет российский газ в Европу, до начала событий на Украине. Поэтому Байден вызвал катарского эмира в Вашингтон и обсудил с ним возможности Катара удовлетворить потребности Европы в поставках газа в случае необходимости", — сказал Джаафари в интервью РИА Новости.
"На Западе понимали, что они толкают украинского президента на конфликт, чтобы взорвать ситуацию на Украине. Потому они провели саммит стран экспортеров газа в Дохе и потом вызвали катарского эмира. Все это говорит о том, что президент Путин все это время был в положении защиты, а не нападения", — добавил он.
Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Н. Брыкин