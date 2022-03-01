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https://ria.ru/20220301/fridman-1775877574.html
Фридман назвал санкции ЕС в свой адрес безосновательными
Фридман назвал санкции ЕС в свой адрес безосновательными - РИА Новости, 01.03.2022
Фридман назвал санкции ЕС в свой адрес безосновательными
Российский миллиардер и предприниматель Михаил Фридман назвал свое включение в санкционный список ЕС беспочвенным и несправедливым. Об этом он заявил... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:04
2022-03-01T17:04
экономика
евросоюз
петр авен
letterone
михаил фридман
санкции
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский миллиардер и предприниматель Михаил Фридман назвал свое включение в санкционный список ЕС беспочвенным и несправедливым. Об этом он заявил журналистам в Лондоне."Эти санкции безосновательны и несправедливы", - передает слова Фридмана агентство Рейтер.Накануне Евросоюз включил в санкционные списки ряд российских предпринимателей, включая Фридмана, который является главой LetterOne. Фридман отметил, что санкции ЕС в отношении его и Петра Авена оказались для него "большим шоком".Фридман также добавил, что новые антироссийские санкции нанесут огромный ущерб российской экономике, но финансовая система страны будет работать. "Санкции нанесут огромный ущерб российской экономике", - заявил Фридман, уточнив, что на рубль оказывается сильное давление, но российская финансовая система все равно "будет как-то работать".
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экономика, евросоюз, петр авен, letterone, михаил фридман, санкции, россия
17:04 01.03.2022
 
Фридман назвал санкции ЕС в свой адрес безосновательными

Бизнесмен Фридман назвал включение в санкционный список Евросоюза несправедливым

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМихаил Фридман
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Михаил Фридман. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский миллиардер и предприниматель Михаил Фридман назвал свое включение в санкционный список ЕС беспочвенным и несправедливым. Об этом он заявил журналистам в Лондоне.
"Эти санкции безосновательны и несправедливы", - передает слова Фридмана агентство Рейтер.
Накануне Евросоюз включил в санкционные списки ряд российских предпринимателей, включая Фридмана, который является главой LetterOne. Фридман отметил, что санкции ЕС в отношении его и Петра Авена оказались для него "большим шоком".
Фридман также добавил, что новые антироссийские санкции нанесут огромный ущерб российской экономике, но финансовая система страны будет работать. "Санкции нанесут огромный ущерб российской экономике", - заявил Фридман, уточнив, что на рубль оказывается сильное давление, но российская финансовая система все равно "будет как-то работать".
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ЭкономикаЕвросоюзПетр АвенLetterOneМихаил ФридманСанкцииРоссия
 
 
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