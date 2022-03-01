https://ria.ru/20220301/fridman-1775877574.html

Фридман назвал санкции ЕС в свой адрес безосновательными

Фридман назвал санкции ЕС в свой адрес безосновательными - РИА Новости, 01.03.2022

Фридман назвал санкции ЕС в свой адрес безосновательными

Российский миллиардер и предприниматель Михаил Фридман назвал свое включение в санкционный список ЕС беспочвенным и несправедливым. Об этом он заявил... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:04

2022-03-01T17:04

2022-03-01T17:04

экономика

евросоюз

петр авен

letterone

михаил фридман

санкции

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский миллиардер и предприниматель Михаил Фридман назвал свое включение в санкционный список ЕС беспочвенным и несправедливым. Об этом он заявил журналистам в Лондоне."Эти санкции безосновательны и несправедливы", - передает слова Фридмана агентство Рейтер.Накануне Евросоюз включил в санкционные списки ряд российских предпринимателей, включая Фридмана, который является главой LetterOne. Фридман отметил, что санкции ЕС в отношении его и Петра Авена оказались для него "большим шоком".Фридман также добавил, что новые антироссийские санкции нанесут огромный ущерб российской экономике, но финансовая система страны будет работать. "Санкции нанесут огромный ущерб российской экономике", - заявил Фридман, уточнив, что на рубль оказывается сильное давление, но российская финансовая система все равно "будет как-то работать".

https://ria.ru/20220301/milliardery-1775854227.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, петр авен, letterone, михаил фридман, санкции, россия