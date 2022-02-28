https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775687528.html
Евросоюз ввел санкции против российских чиновников и бизнесменов
Евросоюз ввел санкции против российских чиновников и бизнесменов - РИА Новости, 01.03.2022
Евросоюз ввел санкции против российских чиновников и бизнесменов
Евросоюз включил новых фигурантов в санкционные списки по Украине, в перечень вошли еще 26 физических лиц и одна компания. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T21:57
2022-02-28T21:57
2022-03-01T00:31
экономика
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Евросоюз включил новых фигурантов в санкционные списки по Украине, в перечень вошли еще 26 физических лиц и одна компания.Документ опубликовали в Официальном журнале ЕС, решение вступило в силу.Так, под санкции Евросоюза попали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минстроя Ирек Файзулин, министр транспорта Виталий Савельев, первый вице-спикер Совета Федерации и председатель генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Представители бизнеса: глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Транснефти" Николай Токарев, основатель USM Holdings Алишер Усманов, совладельцы "Альфа-Групп" Петр Авен и Михаил Фридман, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, глава "Северстали" Алексей Мордашев, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко.Также ЕС включил в санкционные списки журналистов Ольгу Скабееву, Модеста Колерова, Романа Бабаяна, Антона Красовского, Аркадия Мамонтова, а также режиссера Тиграна Кеосаяна, виолончелиста Сергея Ролдугина и писателя Захара Прилепина.Помимо них, в документе указаны первый замкомандующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, заместители командующего Южным военным округом Алексей Авдеев и Рустам Мурадов, командующий 8-й общевойсковой армией ЮВО Андрей Сычевой.Из юрлиц черный список пополнила компания АО "СОГАЗ", которая, как указано, страховала строительство железнодорожной инфраструктуры между мостом через Керченский пролив и портом Тамань, а также перестраховала строительство самого моста. СанкцииПосле начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Так, накануне ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка. Кроме того, под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".Также Евросоюз запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС, а свои компаниям — поставлять в Россию воздушные суда и запчасти к ним.В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.
https://ria.ru/20220228/sberbank-1775538008.html
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https://ria.ru/20220228/produkty-1775631748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Евросоюз включил новых фигурантов в санкционные списки по Украине, в перечень
вошли еще 26 физических лиц и одна компания.
Документ опубликовали в Официальном журнале ЕС, решение вступило в силу.
Так, под санкции Евросоюза
попали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минстроя Ирек Файзулин, министр транспорта Виталий Савельев, первый вице-спикер Совета Федерации и председатель генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Представители бизнеса: глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Транснефти" Николай Токарев, основатель USM Holdings Алишер Усманов, совладельцы "Альфа-Групп" Петр Авен и Михаил Фридман, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, глава "Северстали" Алексей Мордашев, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко.
Также ЕС включил в санкционные списки журналистов Ольгу Скабееву, Модеста Колерова, Романа Бабаяна, Антона Красовского, Аркадия Мамонтова, а также режиссера Тиграна Кеосаяна, виолончелиста Сергея Ролдугина и писателя Захара Прилепина.
Помимо них, в документе указаны первый замкомандующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, заместители командующего Южным военным округом Алексей Авдеев и Рустам Мурадов, командующий 8-й общевойсковой армией ЮВО Андрей Сычевой.
Из юрлиц черный список пополнила компания АО "СОГАЗ", которая, как указано, страховала строительство железнодорожной инфраструктуры между мостом через Керченский пролив и портом Тамань, а также перестраховала строительство самого моста.
Санкции
После начала спецоперации на Украине
страны Запада объявили о новых санкциях против России
. Так, накануне ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка. Кроме того, под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк
и ВТБ
. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия
остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2
".
Также Евросоюз запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС, а свои компаниям — поставлять в Россию воздушные суда и запчасти к ним.
В Москве
заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.