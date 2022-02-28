https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775687528.html

Евросоюз ввел санкции против российских чиновников и бизнесменов

Евросоюз ввел санкции против российских чиновников и бизнесменов - РИА Новости, 01.03.2022

Евросоюз ввел санкции против российских чиновников и бизнесменов

Евросоюз включил новых фигурантов в санкционные списки по Украине, в перечень вошли еще 26 физических лиц и одна компания. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T21:57

2022-02-28T21:57

2022-03-01T00:31

экономика

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Евросоюз включил новых фигурантов в санкционные списки по Украине, в перечень вошли еще 26 физических лиц и одна компания.Документ опубликовали в Официальном журнале ЕС, решение вступило в силу.Так, под санкции Евросоюза попали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минстроя Ирек Файзулин, министр транспорта Виталий Савельев, первый вице-спикер Совета Федерации и председатель генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Представители бизнеса: глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Транснефти" Николай Токарев, основатель USM Holdings Алишер Усманов, совладельцы "Альфа-Групп" Петр Авен и Михаил Фридман, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, глава "Северстали" Алексей Мордашев, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко.Также ЕС включил в санкционные списки журналистов Ольгу Скабееву, Модеста Колерова, Романа Бабаяна, Антона Красовского, Аркадия Мамонтова, а также режиссера Тиграна Кеосаяна, виолончелиста Сергея Ролдугина и писателя Захара Прилепина.Помимо них, в документе указаны первый замкомандующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, заместители командующего Южным военным округом Алексей Авдеев и Рустам Мурадов, командующий 8-й общевойсковой армией ЮВО Андрей Сычевой.Из юрлиц черный список пополнила компания АО "СОГАЗ", которая, как указано, страховала строительство железнодорожной инфраструктуры между мостом через Керченский пролив и портом Тамань, а также перестраховала строительство самого моста. СанкцииПосле начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Так, накануне ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка. Кроме того, под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".Также Евросоюз запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС, а свои компаниям — поставлять в Россию воздушные суда и запчасти к ним.В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.

https://ria.ru/20220228/sberbank-1775538008.html

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https://ria.ru/20220228/produkty-1775631748.html

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2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

экономика