https://ria.ru/20220301/ferma-1775810020.html
В Приамурье заработает молочная мегаферма на одну тысячу коров
В Приамурье заработает молочная мегаферма на одну тысячу коров - РИА Новости, 01.03.2022
В Приамурье заработает молочная мегаферма на одну тысячу коров
Молочная мегаферма на одну тысячу голов скота, строительство которой началось в Ивановском муниципальном округе Амурской области в 2021 году, заработает к концу РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:34
2022-03-01T13:34
2022-03-01T13:34
амурская область
экономика
василий орлов (губернатор)
тамбовский район
амурская область
ивановский район
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 мар – РИА Новости. Молочная мегаферма на одну тысячу голов скота, строительство которой началось в Ивановском муниципальном округе Амурской области в 2021 году, заработает к концу этого года, сообщает правительство региона.Инвестиционный проект при поддержке правительства области реализовывает агропредприятие "Луч"."В этом году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь с коровником, рассчитанным на 1000 голов. Мегаферму создают на базе уже действующего агропредприятия "Луч". Она сможет вместить 2400 голов дойного стада. Предприятие будет оснащено по последнему слову техники", - говорится в сообщении.На новой ферме уже возвели временные здания и сооружения, установили наружные сети электроснабжения, оборудовали две скважины для воды, для хозяйственных нужд, выполнили фундаменты под возведение коровника и других помещений.Завершить строительство и запустить в работу мегаферму планируют в четвертом квартале 2022 года, здесь будет создано 84 новых рабочих места.Благодаря современной ферме на рынок должно поступить дополнительно в расчете на душу населения по 20 килограммов молочной продукции. Мегаферма будет производить дополнительно к имеющемуся производству 8 812 тонн молока в год. При выходе на полную мощность будет производиться ещё 15 704 тонны.Проект по строительству молочной мегафермы АО "Луч" включен в перечень приоритетных проектов региона. На его реализацию потратят более 2 миллиардов рублей - собственные средства предприятия и заемные."Наша стратегическая задача – повысить обеспеченность области молоком собственного производства до 91% к 2025 году. По данным 2021 года, она составляет 62%. Сейчас в активной фазе строительство трех новых животноводческих комплексов на 3500 коров. Это позволит увеличить производство молока на 31% (+26 тысяч тонн) и закрыть потребность перерабатывающих предприятий в молоке до 76%", - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, слова которого приводятся в сообщении.В регионе реализовывают несколько крупных инвестпроектов в сфере сельского хозяйства. Так, в ближайшее время компания "Приамурье" построит коровник на 490 голов в селе Козьмодемьяновка. Он позволил расширить уже существующую ферму.Животноводческий комплекс в селе Косицыно возводит компания "Амурский партизан". Стоимость проекта – 1,1 миллиарда рублей. Государственная поддержка составила почти 360 миллионов рублей. Запустить ферму в работу планируют в октябре этого года. Она позволит получать 4,2 тысячи тонны молока в год. Кроме этого, на предприятии будет создано 40 новых рабочих мест.Также агрофирма "АНК" в 2021 году модернизировали коровник на 400 голов, здесь установили первых в Приамурье доильных роботов. Всего в регионе 11 сельхозпредприятий молочного направления с общим поголовьем крупного рогатого скота 15 124 головы, в том числе коров - 6920 голов. В прошлом году животноводам области удалось произвести на 3100 тонн молока больше, чем годом ранее.Основной прирост производства дали четыре крупных сельхозпредприятия – "Приамурье" в Тамбовском районе, "Луч" из Ивановского района, "МиС Агро" в Серышевском районе и "Димское" из Тамбовского района.
https://ria.ru/20220201/mladenets-1770422465.html
https://ria.ru/20210915/priamure-1750115751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, василий орлов (губернатор), тамбовский район, амурская область, ивановский район
В Приамурье заработает молочная мегаферма на одну тысячу коров
Молочная мегаферма на одну тысячу коров заработает в Приамурье к концу года
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 мар – РИА Новости.
Молочная мегаферма на одну тысячу голов скота, строительство которой началось в Ивановском муниципальном округе Амурской области в 2021 году, заработает к концу этого года, сообщает правительство
региона.
Инвестиционный проект при поддержке правительства области реализовывает агропредприятие "Луч".
"В этом году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь с коровником, рассчитанным на 1000 голов. Мегаферму создают на базе уже действующего агропредприятия "Луч". Она сможет вместить 2400 голов дойного стада. Предприятие будет оснащено по последнему слову техники", - говорится в сообщении.
На новой ферме уже возвели временные здания и сооружения, установили наружные сети электроснабжения, оборудовали две скважины для воды, для хозяйственных нужд, выполнили фундаменты под возведение коровника и других помещений.
Завершить строительство и запустить в работу мегаферму планируют в четвертом квартале 2022 года, здесь будет создано 84 новых рабочих места.
Благодаря современной ферме на рынок должно поступить дополнительно в расчете на душу населения по 20 килограммов молочной продукции. Мегаферма будет производить дополнительно к имеющемуся производству 8 812 тонн молока в год. При выходе на полную мощность будет производиться ещё 15 704 тонны.
Проект по строительству молочной мегафермы АО "Луч" включен в перечень приоритетных проектов региона. На его реализацию потратят более 2 миллиардов рублей - собственные средства предприятия и заемные.
"Наша стратегическая задача – повысить обеспеченность области молоком собственного производства до 91% к 2025 году. По данным 2021 года, она составляет 62%. Сейчас в активной фазе строительство трех новых животноводческих комплексов на 3500 коров. Это позволит увеличить производство молока на 31% (+26 тысяч тонн) и закрыть потребность перерабатывающих предприятий в молоке до 76%", - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов
, слова которого приводятся в сообщении.
В регионе реализовывают несколько крупных инвестпроектов в сфере сельского хозяйства. Так, в ближайшее время компания "Приамурье" построит коровник на 490 голов в селе Козьмодемьяновка. Он позволил расширить уже существующую ферму.
Животноводческий комплекс в селе Косицыно возводит компания "Амурский партизан". Стоимость проекта – 1,1 миллиарда рублей. Государственная поддержка составила почти 360 миллионов рублей. Запустить ферму в работу планируют в октябре этого года. Она позволит получать 4,2 тысячи тонны молока в год. Кроме этого, на предприятии будет создано 40 новых рабочих мест.
Также агрофирма "АНК" в 2021 году модернизировали коровник на 400 голов, здесь установили первых в Приамурье доильных роботов. Всего в регионе 11 сельхозпредприятий молочного направления с общим поголовьем крупного рогатого скота 15 124 головы, в том числе коров - 6920 голов. В прошлом году животноводам области удалось произвести на 3100 тонн молока больше, чем годом ранее.
Основной прирост производства дали четыре крупных сельхозпредприятия – "Приамурье" в Тамбовском районе
, "Луч" из Ивановского района
, "МиС Агро" в Серышевском районе и "Димское" из Тамбовского района.