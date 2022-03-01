https://ria.ru/20220301/evrosoyuz-1775716043.html
На Украине подтвердили регистрацию заявки на вступление в ЕС
На Украине подтвердили регистрацию заявки на вступление в ЕС - РИА Новости, 01.03.2022
На Украине подтвердили регистрацию заявки на вступление в ЕС
Заявку о вступлении Украины в Евросоюз уже зарегистрировали, заявил в Twitter украинский представитель при ЕС Всеволод Ченцов. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T04:19
2022-03-01T04:19
2022-03-01T09:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
москва
россия
луганская народная республика
владимир зеленский
днр
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Заявку о вступлении Украины в Евросоюз уже зарегистрировали, заявил в Twitter украинский представитель при ЕС Всеволод Ченцов.Документ накануне подписал президент Владимир Зеленский.Ранее Зеленский говорил, что Украина имеет право получить членство в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заметила на это, что Киеву нужно пройти глубокие трансформационные процессы, это нельзя осуществить за несколько месяцев. При этом Россия неоднократно настаивала на нейтральном статусе Украины.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775695948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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04:19 01.03.2022 (обновлено: 09:11 01.03.2022)
На Украине подтвердили регистрацию заявки на вступление в ЕС
Представитель Украины в ЕС Ченцов: заявка страны о вступлении в Евросоюз зарегистрирована