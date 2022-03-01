https://ria.ru/20220301/donbass-1775845762.html

В Донецке три человека оказались под завалами дома после обстрела ВСУ

В Донецке три человека оказались под завалами дома после обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.03.2022

В Донецке три человека оказались под завалами дома после обстрела ВСУ

Три человека находятся под завалами разрушенного в результате обстрела украинских войск дома в Киевском районе Донецка, еще один дом загорелся по улице... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:10

2022-03-01T15:10

2022-03-01T15:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Три человека находятся под завалами разрушенного в результате обстрела украинских войск дома в Киевском районе Донецка, еще один дом загорелся по улице Спартака, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ возобновили обстрел Донецка. Зафиксировано попадание украинских боеприпасов в Киевском районе по ул. Рубцовская, 43. Разрушен дом, под завалами находятся три человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Кроме того, в Куйбышевском районе под обстрел попал жилой дом по ул. Спартака, 45, в результате чего произошло возгорание, уточняет штаб.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины