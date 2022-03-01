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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/dnr-1775753773.html
Спецоперация на Украине идет с опережением графика, заявил Пушилин
Спецоперация на Украине идет с опережением графика, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.03.2022
Спецоперация на Украине идет с опережением графика, заявил Пушилин
Специальная военная операция по демилитаризацию Украины идет с опережением графика, темпы высокие, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:52
2022-03-01T10:54
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специальная военная операция по демилитаризацию Украины идет с опережением графика, темпы высокие, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
10:52 01.03.2022 (обновлено: 10:54 01.03.2022)
 
Спецоперация на Украине идет с опережением графика, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: специальная военная операция на Украине идет с опережением графика

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специальная военная операция по демилитаризацию Украины идет с опережением графика, темпы высокие, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Темпы с учетом всех составляющих достаточно высокие, мы идем где-то даже с опережением графика, потому что в планах были другие даты с учетом того, что мы осознавали, с чем мы столкнемся", - сказал он в эфире "Соловьев Live".

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Бросают машины и оружие: как украинские военные отступают с позиций в ДНР
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.

Уничтоженная украинская БРДМ-2 на поле под Волновахой
1 из 12

Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.

Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град в селе Николаевка
2 из 12

Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.

Разрушенный дом в селе Николаевка
3 из 12

По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.

Жители Николаевки, бойцы народной милиции Донецкой народной республики и журналисты укрываются в подвале здания
4 из 12

Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка
5 из 12
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.

Военнослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня в Николаевке
6 из 12

Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

Военный медик народной милиции ДНР во время привала под Волновахой
7 из 12

Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.

Сожженная техника украинских войск под селом Николаевка в Донецкой народной республике
8 из 12

С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак Z на бронетехнику под Волновахой
9 из 12
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.

Сгоревшие автомобили в районе села Николаевка
10 из 12

Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.

Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка
11 из 12

Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.

Военнослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка
12 из 12

Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 12

По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 12
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 12

Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
8 из 12

С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 12
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.

© РИА Новости / Иван Родионов
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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