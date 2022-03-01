https://ria.ru/20220301/disney-1775715199.html
Disney приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры
Disney приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры - РИА Новости, 01.03.2022
Disney приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры
Компания Walt Disney Company сообщила в Twitter о приостановке поставки своих фильмов в российские кинотеатры в связи с ситуацией Украине. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T03:48
2022-03-01T03:48
2022-03-01T04:41
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владимир путин
москва
россия
признание днр и лнр в россии
the walt disney company
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Компания Walt Disney Company сообщила в Twitter о приостановке поставки своих фильмов в российские кинотеатры в связи с ситуацией Украине.По информации Disney, компания вместе с партнерами предоставляет необходимую гуманитарную помощь украинским беженцам.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, москва, россия, признание днр и лнр в россии, the walt disney company
03:48 01.03.2022 (обновлено: 04:41 01.03.2022)
Disney приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры
Walt Disney Company приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры