https://ria.ru/20220301/disney-1775715199.html

Disney приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры

Disney приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры - РИА Новости, 01.03.2022

Disney приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры

Компания Walt Disney Company сообщила в Twitter о приостановке поставки своих фильмов в российские кинотеатры в связи с ситуацией Украине. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T03:48

2022-03-01T03:48

2022-03-01T04:41

культура

в мире

владимир путин

москва

россия

признание днр и лнр в россии

the walt disney company

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751764823_0:332:2620:1806_1920x0_80_0_0_d97b69c0d1e66c46c02855da047c1361.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Компания Walt Disney Company сообщила в Twitter о приостановке поставки своих фильмов в российские кинотеатры в связи с ситуацией Украине.По информации Disney, компания вместе с партнерами предоставляет необходимую гуманитарную помощь украинским беженцам.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/opera-1775466488.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, москва, россия, признание днр и лнр в россии, the walt disney company