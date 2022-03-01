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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220301/disney-1775715199.html
Disney приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры
Disney приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры - РИА Новости, 01.03.2022
Disney приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры
Компания Walt Disney Company сообщила в Twitter о приостановке поставки своих фильмов в российские кинотеатры в связи с ситуацией Украине. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T03:48
2022-03-01T04:41
культура
в мире
владимир путин
москва
россия
признание днр и лнр в россии
the walt disney company
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Компания Walt Disney Company сообщила в Twitter о приостановке поставки своих фильмов в российские кинотеатры в связи с ситуацией Украине.По информации Disney, компания вместе с партнерами предоставляет необходимую гуманитарную помощь украинским беженцам.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, москва, россия, признание днр и лнр в россии, the walt disney company
03:48 01.03.2022 (обновлено: 04:41 01.03.2022)
 
Disney приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры

Walt Disney Company приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры

© AP Photo / Richard DrewЛоготип Walt Disney Company
Логотип Walt Disney Company - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Richard Drew
Логотип Walt Disney Company. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Компания Walt Disney Company сообщила в Twitter о приостановке поставки своих фильмов в российские кинотеатры в связи с ситуацией Украине.

"Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, в том числе предстоящий "Я краснею" от Pixar. Мы будем принимать последующие решения в зависимости от ситуации", — отмечается в публикации.

По информации Disney, компания вместе с партнерами предоставляет необходимую гуманитарную помощь украинским беженцам.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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