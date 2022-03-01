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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/dipuregulirovanie-1775704478.html
США готовы к дипломатическому урегулированию на Украине, заявили в Госдепе
США готовы к дипломатическому урегулированию на Украине, заявили в Госдепе - РИА Новости, 01.03.2022
США готовы к дипломатическому урегулированию на Украине, заявили в Госдепе
США готовы к участию в дипломатических попытках урегулировать конфликт на Украине и поддерживают Киев на переговорах с Россией, хотя и сомневаются в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:43
2022-03-01T00:43
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
киев
белоруссия
вооруженные силы рф
в мире
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. США готовы к участию в дипломатических попытках урегулировать конфликт на Украине и поддерживают Киев на переговорах с Россией, хотя и сомневаются в эффективности диалога в разгар конфронтации, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Прайс дал понять, что США находятся в тесном контакте с украинскими властями по поводу переговоров с РФ, которые прошли в Белоруссии, поддерживают их в попытке испробовать эту возможность, хотя и разделяют скепсис."Дипломатия под дулом пистолета, стволом пушки — это не настоящая дипломатия. Вряд ли она принесет результаты в разгар конфронтации", — сказал Прайс.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористовРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/bayden-1775703097.html
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владимир путин, россия, киев, белоруссия, вооруженные силы рф, в мире, вашингтон, государственный департамент сша, нед прайс
00:43 01.03.2022
 
США готовы к дипломатическому урегулированию на Украине, заявили в Госдепе

Представитель Госдепа Прайс: США готовы к дипломатическому урегулированию на Украине

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты ВСУ под Киевом
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты ВСУ под Киевом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. США готовы к участию в дипломатических попытках урегулировать конфликт на Украине и поддерживают Киев на переговорах с Россией, хотя и сомневаются в эффективности диалога в разгар конфронтации, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы готовы и хотим, точно так же, как и наши украинские партнеры, европейские союзники, участвовать в реальной, субстантивной и настоящей дипломатии, чтобы посмотреть, можно ли найти выход из ненужного, жестокого конфликта", — сказал он на брифинге.
Прайс дал понять, что США находятся в тесном контакте с украинскими властями по поводу переговоров с РФ, которые прошли в Белоруссии, поддерживают их в попытке испробовать эту возможность, хотя и разделяют скепсис.
"Дипломатия под дулом пистолета, стволом пушки — это не настоящая дипломатия. Вряд ли она принесет результаты в разгар конфронтации", — сказал Прайс.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
00:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Белый дом не исключает контактов Байдена с Путиным
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 22:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования альянса
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияКиевБелоруссияВооруженные силы РФВ миреВашингтонГосударственный департамент СШАНед Прайс
 
 
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