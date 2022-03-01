https://ria.ru/20220301/dipuregulirovanie-1775704478.html

США готовы к дипломатическому урегулированию на Украине, заявили в Госдепе

США готовы к дипломатическому урегулированию на Украине, заявили в Госдепе - РИА Новости, 01.03.2022

США готовы к дипломатическому урегулированию на Украине, заявили в Госдепе

США готовы к участию в дипломатических попытках урегулировать конфликт на Украине и поддерживают Киев на переговорах с Россией, хотя и сомневаются в... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T00:43

2022-03-01T00:43

2022-03-01T00:43

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

киев

белоруссия

вооруженные силы рф

в мире

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. США готовы к участию в дипломатических попытках урегулировать конфликт на Украине и поддерживают Киев на переговорах с Россией, хотя и сомневаются в эффективности диалога в разгар конфронтации, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Прайс дал понять, что США находятся в тесном контакте с украинскими властями по поводу переговоров с РФ, которые прошли в Белоруссии, поддерживают их в попытке испробовать эту возможность, хотя и разделяют скепсис."Дипломатия под дулом пистолета, стволом пушки — это не настоящая дипломатия. Вряд ли она принесет результаты в разгар конфронтации", — сказал Прайс.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористовРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

россия

киев

белоруссия

вашингтон

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Никита Стома

владимир путин, россия, киев, белоруссия, вооруженные силы рф, в мире, вашингтон, государственный департамент сша, нед прайс