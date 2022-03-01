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В ДНР заявили о повреждении здания детского сада из-за обстрелов Донецка

В ДНР заявили о повреждении здания детского сада из-за обстрелов Донецка - РИА Новости, 01.03.2022

В ДНР заявили о повреждении здания детского сада из-за обстрелов Донецка

Здание детского сада повреждено из-за обстрела украинскими военными Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T21:18

2022-03-01T21:18

2022-03-01T21:18

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Здание детского сада повреждено из-за обстрела украинскими военными Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ города Донецка зафиксированы повреждения по адресам: ул. Архитекторов, 4, Детский сад № 93; ул. Петровского, 266", - говорится в Telegram.Отмечается, что информация по пострадавшим и повреждениям уточняется.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина