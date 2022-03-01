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Эксперт назвал низкой вероятность дефолта в России

Эксперт назвал низкой вероятность дефолта в России - РИА Новости, 01.03.2022

Эксперт назвал низкой вероятность дефолта в России

Российские власти располагают значительным объемом резервов, несмотря на их частичную блокировку странами Запада, вероятность дефолта по госдолгу сейчас крайне... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T02:11

2022-03-01T02:11

2022-03-01T02:11

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские власти располагают значительным объемом резервов, несмотря на их частичную блокировку странами Запада, вероятность дефолта по госдолгу сейчас крайне низкая, поделился мнением с РИА Новости первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович.Согласно последним данные о географической структуре золотовалютных резервов, 48,6% были размещенных на территории Франции, Японии, Германии, США, Великобритании, Австрии и Канады, указал эксперт. "Однако на текущую дату эта доля вероятно окажется еще ниже по мере поступательной политики Банка России по снижению доли инвестиций в госдолг США", — добавил он.Эксперт напомнил, что объем ФНБ на 1 февраля 2022 года составил 13,6 триллиона рублей (10,2% ВВП). "Если исключить активы, затронутые санкциями, и ценные бумаги российских компаний, серьезно подешевевшие в результате обвала на фондовом рынке, то оставшийся объем средств ФНБ все равно выглядит значительно. В частности, на депозитах в ВЭБ.РФ было размещено 530,6 миллиарда рублей, на субординированных депозитах ВТБ и Газпромбанка — 138,434 миллиарда рублей, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России — 226,7 миллиарда китайских юаней, 405,7 тысячи кг золота в обезличенной форме и 266,1 миллиона рублей", — продолжил собеседник агентства.Помимо этого, имеются значительные ресурсы на казначейских счетах в виде свободных остатков, а также резервный фонд правительства, заметил он. "Наконец, правительство России совместно с Банком России принимают целый ряд мер по сохранению устойчивости российского финансового рынка и стабилизации валютного курса. В том числе, в целях недопущения падения стоимости отечественных долговых бумаг российский регулятор принял решение о введении запрета брокерам на исполнение ордеров иностранных инвесторов на продажу ценных бумаг", — добавил Покатович."Таким образом, учитывая существенный запас ликвидности и меры по стабилизации ситуации на финансовом рынке, вероятность дефолта по долгу Российской Федерации объективно крайне низкая", — заключил эксперт.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В минувшие выходные страны Запада инициировали новые жесткие санкции в отношении России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, россия, франция, сша, экономика, общество, москва, украина, признание днр и лнр в россии, глеб покатович