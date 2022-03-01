Эксперт назвал низкой вероятность дефолта в России
Эксперт Покатович оценил вероятность дефолта по госдолгу России как крайне низкую
Прохожие на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские власти располагают значительным объемом резервов, несмотря на их частичную блокировку странами Запада, вероятность дефолта по госдолгу сейчас крайне низкая, поделился мнением с РИА Новости первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович.
"Совокупный объем российского госдолга на начало текущего года составил чуть выше 21 триллиона рублей (15,8% ВВП). Правительство Российской Федерации располагает значительным объемом резервов, даже несмотря на частичную их блокировку со стороны западных стран", — сказал Покатович.
Согласно последним данные о географической структуре золотовалютных резервов, 48,6% были размещенных на территории Франции, Японии, Германии, США, Великобритании, Австрии и Канады, указал эксперт. "Однако на текущую дату эта доля вероятно окажется еще ниже по мере поступательной политики Банка России по снижению доли инвестиций в госдолг США", — добавил он.
Эксперт напомнил, что объем ФНБ на 1 февраля 2022 года составил 13,6 триллиона рублей (10,2% ВВП). "Если исключить активы, затронутые санкциями, и ценные бумаги российских компаний, серьезно подешевевшие в результате обвала на фондовом рынке, то оставшийся объем средств ФНБ все равно выглядит значительно. В частности, на депозитах в ВЭБ.РФ было размещено 530,6 миллиарда рублей, на субординированных депозитах ВТБ и Газпромбанка — 138,434 миллиарда рублей, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России — 226,7 миллиарда китайских юаней, 405,7 тысячи кг золота в обезличенной форме и 266,1 миллиона рублей", — продолжил собеседник агентства.
Помимо этого, имеются значительные ресурсы на казначейских счетах в виде свободных остатков, а также резервный фонд правительства, заметил он. "Наконец, правительство России совместно с Банком России принимают целый ряд мер по сохранению устойчивости российского финансового рынка и стабилизации валютного курса. В том числе, в целях недопущения падения стоимости отечественных долговых бумаг российский регулятор принял решение о введении запрета брокерам на исполнение ордеров иностранных инвесторов на продажу ценных бумаг", — добавил Покатович.
"Таким образом, учитывая существенный запас ликвидности и меры по стабилизации ситуации на финансовом рынке, вероятность дефолта по долгу Российской Федерации объективно крайне низкая", — заключил эксперт.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В минувшие выходные страны Запада инициировали новые жесткие санкции в отношении России.
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Опубликовано: Н. Стома