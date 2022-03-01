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Биография Бориса Чертока

Биография Бориса Чертока - РИА Новости, 01.03.2022

Биография Бориса Чертока

Российский ученый-конструктор Борис Евсеевич Черток родился 1 марта (14 марта по новому стилю) 1912 года в городе Лодзь (Польша). РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T04:17

2022-03-01T04:17

2022-03-01T04:17

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Российский ученый-конструктор Борис Евсеевич Черток родился 1 марта (14 марта по новому стилю) 1912 года в городе Лодзь (Польша). Его отец работал счетоводом в текстильной промышленности. Мать была фельдшером-акушеркой. Накануне Первой мировой войны (1914-1918) семья Чертоков переехала в Москву.Учась в школе, Борис Черток увлекся радио и электротехникой. В 1928 году журнал "Радио всем" опубликовал описание разработанного им универсального лампового приемника.Трудовую деятельность Борис Черток начал в 1929 году после окончания школы-девятилетки. Он работал электромонтером на Краснопресненском силикатном заводе.В конце 1930 года Борис Черток перешел на завод № 22 (впоследствии завод имени Горбунова), который в то время был крупнейшим в стране авиационным предприятием.На нем в 1930-1933 годах Черток работал электромонтером по промышленному оборудованию, электрорадиомонтером по оборудованию самолетов, в 1933-1935 годах – радиотехником по самолетному радиооборудованию, в 1935-1937 годах – начальником конструкторской группы опытного конструкторского бюро (ОКБ), в 1937-1938 годах – начальником конструкторской бригады по самолетному оборудованию и вооружению. В течение года был заведующим производственно-экономическим отделом заводского комитета комсомола. В эти годы Борис Черток стал автором ряда изобретений. Одним из них был автоматический электронный бомбосбрасыватель, который прошел испытания.В 1936-1937 годах, не имея законченного высшего образования, Черток был назначен ведущим инженером по электрооборудованию самолетов полярных экспедиций. Он участвовал в подготовке самолетов экспедиции группы Михаила Водопьянова на Северный полюс и самолета Сигизмунда Леваневского для трансполярного перелета Москва – США.В 1934-1940 годах Борис Черток учился в Московском энергетическом институте (ныне Национальный исследовательский университет "МЭИ"), до 1938 года – на вечернем отделении, совмещая работу с учебой. В 1940 году он с отличием защитил дипломный проект, получив квалификацию инженера-электрика. Темой его дипломного проекта являлась разработка системы электрооборудования тяжелого самолета на переменном токе повышенной частоты. Эта работа была первой серьезной попыткой внедрить новую систему переменного тока в авиацию, но с началом войны она была приостановлена.С 1940 года по 1945 год Борис Черток работал в ОКБ Виктора Болховитинова на заводе № 84, затем на заводе № 293 и в НИИ-1 НКАП (Научно-исследовательском институте Народного комиссариата авиационной промышленности), где сначала был начальником группы, затем начальником бригады, а впоследствии его назначили начальником отдела электро- и спецоборудования, автоматики и управления.Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) он разрабатывал автоматику управления вооружением самолетов и зажигания жидкостных ракетных двигателей.В 1945-1946 годах Борис Черток был командирован в Германию, где руководил работой группы советских специалистов по изучению ракетной техники. Он был одним из организаторов в советской оккупационной зоне (в Тюрингии) совместного советско-германского ракетного института "Рабе", который занимался изучением и развитием техники управления баллистическими ракетами дальнего действия. На базе института в 1946 году был создан новый институт – "Нордхаузен", главным инженером которого был назначен Сергей Королев. Черток стал одним из ближайших соратников Королева.В августе 1946 года Борис Черток был переведен на должность заместителя главного инженера и начальника отдела систем управления НИИ-88 Министерства вооружения. Он принимал участие в изучении, сборке и первых пусках трофейных ракет Фау-2, затем в разработке, производстве и испытаниях их советского аналога Р-1, а вслед за этим и всех последующих советских боевых ракет. В 1950 году Борис Черток был переведен на должность заместителя начальника отдела, а в 1951 году – начальника отдела систем управления Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1) НИИ-88, главным конструктором которого был Сергей Королев.С 1957 года по 1963 год Черток работал заместителем главного конструктора ОКБ-1, которое с 1956 года стало самостоятельным предприятием (в 1966 году переименовано в Центральное конструкторское бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ), в 1974 году – Научно-производственное объединение (НПО) "Энергия", в 1994 году – Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" имени С.П. Королева).В 1963 году Борис Черток был назначен заместителем начальника предприятия по научной работе и начальником филиала № 1, на котором разрабатывались космические аппараты и системы управления.С 1966 года по 1974 год – заместитель главного конструктора – руководитель комплекса ЦКБЭМ Министерства общего машиностроения. В 1974-1992 годах работал заместителем генерального конструктора НПО "Энергия" по системам управления.С 1993 года был главным научным консультантом генерального конструктора РКК "Энергия" имени С.П. Королева.Борис Черток участвовал в разработке и сдаче на вооружение первых отечественных баллистических ракет дальнего действия, создании и запусках высотных геофизических ракет, ракет космического назначения, первых искусственных спутников Земли, научных спутников "Электрон", автоматических межпланетных станций для полетов к Луне, Марсу, Венере, спутников связи "Молния-1", фотонаблюдения "Зенит", проектировании и создании первых космических кораблей, на одном из которых совершил полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин.Черток – ученый, конструктор в области разработки и создания бортовых комплексов управления и электрических систем изделий ракетно-космической техники. Им создана научная школа в сфере проектирования, изготовления, испытаний и применения бортовых систем управления и электрических систем для ракетных комплексов, ракетно-космических комплексов и систем. Борису Черток – доктор технических наук (1958). В 1968 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по отделению механики и процессов управления, в 2000 году – действительным членом Российской академии наук, в 1990 году – действительным членом Международной академии астронавтики.Более 50 лет Черток вел педагогическую работу. В 1947-1978 годах он преподавал в Московском высшем техническом училище им. Н.Э. Баумана (МВТУ им. Н.Э. Баумана, ныне Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана), с 1978 года и до конца жизни заведовал кафедрой в Московском физико-техническом институте.Борис Черток – автор и соавтор более 200 научных трудов, в том числе ряда монографий.В последние годы жизни он участвовал в издательской деятельности. Ученый написал четырехтомные воспоминания "Ракеты и люди", изданные в России и за рубежом. Борис Черток был удостоен звания Героя Социалистического Труда (1961). Ему присуждены Ленинская и Государственная премии СССР (1957, 1976). Он награжден двумя орденами Ленина (1956, 1961), орденами Октябрьской Революции (1971), Трудового Красного Знамени (1975), Красной Звезды (1945), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1996), многими медалями.В 2010 году Борису Чертоку была присуждена Международная премия Андрея Первозванного "За веру и верность".Борис Черток скончался 14 декабря 2011 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 19 декабря 2011 года академику посмертно была присуждена премия Федерации еврейских общин России. Его именем названа малая планета 6358 (1977).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, борис черток, россия, польша