https://ria.ru/20220301/bayden-1775715626.html

СМИ: события на Украине значительно изменят обращение Байдена к конгрессу

СМИ: события на Украине значительно изменят обращение Байдена к конгрессу - РИА Новости, 01.03.2022

СМИ: события на Украине значительно изменят обращение Байдена к конгрессу

Обращение президента США Джо Байдена к конгрессу увеличится за счет значительного внешнеполитического блока в свете событий вокруг Украины, пишет Washington... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T04:13

2022-03-01T04:13

2022-03-01T04:13

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

санкции в отношении россии

капитолий

вооруженные силы рф

сша

россия

донецкая народная республика

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Обращение президента США Джо Байдена к конгрессу увеличится за счет значительного внешнеполитического блока в свете событий вокруг Украины, пишет Washington Post.В окружении Байдена говорят, что и позитивная статистика в контексте коронавируса не будет заявлена "как возвращение к счастливым дням", пишет издание. В первоначальном варианте Байден готовился говорить о внутренних проблемах: высокой преступности, инфляции и коронавирусных ограничениях, говорится в сообщении.По тем же данным, единая позиция демократов и республиканцев в контексте реакции на действия России в речи Байдена может быть изложена в виде утверждения, что США не так разобщены, как иногда представляется. "Угроза международному порядку" будет "определяющим элементом" в речи Байдена, указывает издание.Как сообщалось, предстоящее выступление Байдена сопровождается повышенными мерами безопасности. В Вашингтоне, куда из разных концов страны следуют как минимум две автоколонны протестующих против коронавирусных ограничений, обнесли временным забором Капитолий и разрешили задействовать для поддержания порядка национальную гвардию.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/dipuregulirovanie-1775704478.html

https://ria.ru/20220301/bayden-1775703097.html

https://ria.ru/20220228/bayden-1775698545.html

сша

россия

донецкая народная республика

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Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

владимир путин, санкции в отношении россии, капитолий, вооруженные силы рф, сша, россия, донецкая народная республика, в мире, джо байден