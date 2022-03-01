СМИ: события на Украине значительно изменят обращение Байдена к конгрессу
СМИ: события на Украине значительно изменят обращение президента США Байдена к конгрессу
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Обращение президента США Джо Байдена к конгрессу увеличится за счет значительного внешнеполитического блока в свете событий вокруг Украины, пишет Washington Post.
"К обращению добавили значительный блок о внешней политике, им речь будет отличаться от типичных обращений, которые современные президенты обычно используют для продвижения внутренней повестки", — сообщает издание.
В окружении Байдена говорят, что и позитивная статистика в контексте коронавируса не будет заявлена "как возвращение к счастливым дням", пишет издание. В первоначальном варианте Байден готовился говорить о внутренних проблемах: высокой преступности, инфляции и коронавирусных ограничениях, говорится в сообщении.
По тем же данным, единая позиция демократов и республиканцев в контексте реакции на действия России в речи Байдена может быть изложена в виде утверждения, что США не так разобщены, как иногда представляется. "Угроза международному порядку" будет "определяющим элементом" в речи Байдена, указывает издание.
Как сообщалось, предстоящее выступление Байдена сопровождается повышенными мерами безопасности. В Вашингтоне, куда из разных концов страны следуют как минимум две автоколонны протестующих против коронавирусных ограничений, обнесли временным забором Капитолий и разрешили задействовать для поддержания порядка национальную гвардию.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Опубликовано: Н. Брыкин