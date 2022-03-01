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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/bayden-1775715626.html
СМИ: события на Украине значительно изменят обращение Байдена к конгрессу
СМИ: события на Украине значительно изменят обращение Байдена к конгрессу - РИА Новости, 01.03.2022
СМИ: события на Украине значительно изменят обращение Байдена к конгрессу
Обращение президента США Джо Байдена к конгрессу увеличится за счет значительного внешнеполитического блока в свете событий вокруг Украины, пишет Washington... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T04:13
2022-03-01T04:13
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
санкции в отношении россии
капитолий
вооруженные силы рф
сша
россия
донецкая народная республика
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Обращение президента США Джо Байдена к конгрессу увеличится за счет значительного внешнеполитического блока в свете событий вокруг Украины, пишет Washington Post.В окружении Байдена говорят, что и позитивная статистика в контексте коронавируса не будет заявлена "как возвращение к счастливым дням", пишет издание. В первоначальном варианте Байден готовился говорить о внутренних проблемах: высокой преступности, инфляции и коронавирусных ограничениях, говорится в сообщении.По тем же данным, единая позиция демократов и республиканцев в контексте реакции на действия России в речи Байдена может быть изложена в виде утверждения, что США не так разобщены, как иногда представляется. "Угроза международному порядку" будет "определяющим элементом" в речи Байдена, указывает издание.Как сообщалось, предстоящее выступление Байдена сопровождается повышенными мерами безопасности. В Вашингтоне, куда из разных концов страны следуют как минимум две автоколонны протестующих против коронавирусных ограничений, обнесли временным забором Капитолий и разрешили задействовать для поддержания порядка национальную гвардию.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/dipuregulirovanie-1775704478.html
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сша
россия
донецкая народная республика
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Никита Брыкин
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владимир путин, санкции в отношении россии, капитолий, вооруженные силы рф, сша, россия, донецкая народная республика, в мире, джо байден
04:13 01.03.2022
 
СМИ: события на Украине значительно изменят обращение Байдена к конгрессу

СМИ: события на Украине значительно изменят обращение президента США Байдена к конгрессу

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Обращение президента США Джо Байдена к конгрессу увеличится за счет значительного внешнеполитического блока в свете событий вокруг Украины, пишет Washington Post.
"К обращению добавили значительный блок о внешней политике, им речь будет отличаться от типичных обращений, которые современные президенты обычно используют для продвижения внутренней повестки", — сообщает издание.
В окружении Байдена говорят, что и позитивная статистика в контексте коронавируса не будет заявлена "как возвращение к счастливым дням", пишет издание. В первоначальном варианте Байден готовился говорить о внутренних проблемах: высокой преступности, инфляции и коронавирусных ограничениях, говорится в сообщении.
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
00:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США готовы к дипломатическому урегулированию на Украине, заявили в Госдепе
По тем же данным, единая позиция демократов и республиканцев в контексте реакции на действия России в речи Байдена может быть изложена в виде утверждения, что США не так разобщены, как иногда представляется. "Угроза международному порядку" будет "определяющим элементом" в речи Байдена, указывает издание.
Как сообщалось, предстоящее выступление Байдена сопровождается повышенными мерами безопасности. В Вашингтоне, куда из разных концов страны следуют как минимум две автоколонны протестующих против коронавирусных ограничений, обнесли временным забором Капитолий и разрешили задействовать для поддержания порядка национальную гвардию.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
00:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Белый дом не исключает контактов Байдена с Путиным
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 23:41
Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне
Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииКапитолийВооруженные силы РФСШАРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ миреДжо Байден
 
 
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