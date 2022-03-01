https://ria.ru/20220301/bayden-1775703097.html

Белый дом не исключает контактов Байдена с Путиным

Белый дом не исключает контактов Байдена с Путиным - РИА Новости, 01.03.2022

Белый дом не исключает контактов Байдена с Путиным

Американская администрация в принципе не исключает контактов между президентами США и России, но считает, что сейчас для этого не время, заявила официальный... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T00:29

2022-03-01T00:29

2022-03-01T09:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

киев

джо байден

дженнифер псаки

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американская администрация в принципе не исключает контактов между президентами США и России, но считает, что сейчас для этого не время, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на ежедневном брифинге.На днях она говорила о том, что российско-американские отношения сейчас находятся не в том состоянии, чтобы вести дела как обычно, но деэскалация поможет вернуть их на прежний уровень.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, джо байден, дженнифер псаки, сша