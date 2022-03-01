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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/bayden-1775703097.html
Белый дом не исключает контактов Байдена с Путиным
Белый дом не исключает контактов Байдена с Путиным - РИА Новости, 01.03.2022
Белый дом не исключает контактов Байдена с Путиным
Американская администрация в принципе не исключает контактов между президентами США и России, но считает, что сейчас для этого не время, заявила официальный... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:29
2022-03-01T09:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
джо байден
дженнифер псаки
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американская администрация в принципе не исключает контактов между президентами США и России, но считает, что сейчас для этого не время, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на ежедневном брифинге.На днях она говорила о том, что российско-американские отношения сейчас находятся не в том состоянии, чтобы вести дела как обычно, но деэскалация поможет вернуть их на прежний уровень.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, джо байден, дженнифер псаки, сша
00:29 01.03.2022 (обновлено: 09:07 01.03.2022)
 
Белый дом не исключает контактов Байдена с Путиным

Псаки: Белый дом не исключает контактов Байдена с Путиным в подходящий для этого момент

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американская администрация в принципе не исключает контактов между президентами США и России, но считает, что сейчас для этого не время, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на ежедневном брифинге.

"Мы не исключаем этого навсегда. Просто момент для этого неподходящий <...> для президента США говорить с президентом страны, вторгающейся в суверенное государство", — сказала Псаки.

На днях она говорила о том, что российско-американские отношения сейчас находятся не в том состоянии, чтобы вести дела как обычно, но деэскалация поможет вернуть их на прежний уровень.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
00:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Белый дом рассказал, в каком случае санкции против России смягчат
Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиевДжо БайденДженнифер ПсакиСША
 
 
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