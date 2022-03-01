https://ria.ru/20220301/bayden-1775703097.html
Белый дом не исключает контактов Байдена с Путиным
Белый дом не исключает контактов Байдена с Путиным - РИА Новости, 01.03.2022
Белый дом не исключает контактов Байдена с Путиным
Американская администрация в принципе не исключает контактов между президентами США и России, но считает, что сейчас для этого не время, заявила официальный... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:29
2022-03-01T00:29
2022-03-01T09:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
джо байден
дженнифер псаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774495051_0:0:2522:1418_1920x0_80_0_0_1a874473bf078be9364b383e95a6c4a4.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американская администрация в принципе не исключает контактов между президентами США и России, но считает, что сейчас для этого не время, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на ежедневном брифинге.На днях она говорила о том, что российско-американские отношения сейчас находятся не в том состоянии, чтобы вести дела как обычно, но деэскалация поможет вернуть их на прежний уровень.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775702584.html
россия
луганская народная республика
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774495051_0:0:2522:1892_1920x0_80_0_0_f53a05bfa4c909eeda0cc96078fe8e9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, джо байден, дженнифер псаки, сша
00:29 01.03.2022 (обновлено: 09:07 01.03.2022)
Белый дом не исключает контактов Байдена с Путиным
Псаки: Белый дом не исключает контактов Байдена с Путиным в подходящий для этого момент