Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/avtomobili-1775707750.html
General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию, сообщило СМИ
General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию, сообщило СМИ - РИА Новости, 01.03.2022
General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию, сообщило СМИ
Компания General Motors приостановила экспорт транспортных средств в Россию, сообщает телеканал Fox Business. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T01:28
2022-03-01T01:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
санкции в отношении россии
general motors
россия
владимир путин
сша
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91829/83/918298391_0:0:2216:1248_1920x0_80_0_0_a4c7853d1a6df029c01786f9f055e8b0.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Компания General Motors приостановила экспорт транспортных средств в Россию, сообщает телеканал Fox Business.Согласно компании, она работает над тем, чтобы предоставить гарантии персоналу в РФ, а также анализирует возможные последствия санкций на ведение дел.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого страны ЕС, США и ряд других государств ввели санкции в отношении России и ее крупнейших компаний.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
россия
сша
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91829/83/918298391_49:0:2012:1472_1920x0_80_0_0_5f1e130acdb58fc33e1eb8f49481822a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, санкции в отношении россии, general motors, россия, владимир путин, сша, признание днр и лнр в россии, вашингтон
01:28 01.03.2022 (обновлено: 01:32 01.03.2022)
 
General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию, сообщило СМИ

Fox Business: компания General Motors приостановила экспорт транспортных средств в Россию

© РИА Новости / Лариса СаенкоОфис General Motors в Детройте
Офис General Motors в Детройте - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Лариса Саенко
Офис General Motors в Детройте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Компания General Motors приостановила экспорт транспортных средств в Россию, сообщает телеканал Fox Business.

"General Motors до дальнейшего уведомления приостановила экспорты транспортных средств в Россию", — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на заявление компании.

Согласно компании, она работает над тем, чтобы предоставить гарантии персоналу в РФ, а также анализирует возможные последствия санкций на ведение дел.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого страны ЕС, США и ряд других государств ввели санкции в отношении России и ее крупнейших компаний.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСанкции в отношении РоссииGeneral MotorsРоссияВладимир ПутинСШАПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала