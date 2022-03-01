https://ria.ru/20220301/avtomobili-1775707750.html
General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию, сообщило СМИ
General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию, сообщило СМИ - РИА Новости, 01.03.2022
General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию, сообщило СМИ
Компания General Motors приостановила экспорт транспортных средств в Россию, сообщает телеканал Fox Business. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T01:28
2022-03-01T01:28
2022-03-01T01:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
санкции в отношении россии
general motors
россия
владимир путин
сша
признание днр и лнр в россии
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Компания General Motors приостановила экспорт транспортных средств в Россию, сообщает телеканал Fox Business.Согласно компании, она работает над тем, чтобы предоставить гарантии персоналу в РФ, а также анализирует возможные последствия санкций на ведение дел.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого страны ЕС, США и ряд других государств ввели санкции в отношении России и ее крупнейших компаний.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, general motors, россия, владимир путин, сша, признание днр и лнр в россии, вашингтон
01:28 01.03.2022 (обновлено: 01:32 01.03.2022)
General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию, сообщило СМИ
Fox Business: компания General Motors приостановила экспорт транспортных средств в Россию