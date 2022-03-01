https://ria.ru/20220301/avtomobili-1775707750.html

General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию, сообщило СМИ

General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию, сообщило СМИ - РИА Новости, 01.03.2022

General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию, сообщило СМИ

Компания General Motors приостановила экспорт транспортных средств в Россию, сообщает телеканал Fox Business. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T01:28

2022-03-01T01:28

2022-03-01T01:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

санкции в отношении россии

general motors

россия

владимир путин

сша

признание днр и лнр в россии

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Компания General Motors приостановила экспорт транспортных средств в Россию, сообщает телеканал Fox Business.Согласно компании, она работает над тем, чтобы предоставить гарантии персоналу в РФ, а также анализирует возможные последствия санкций на ведение дел.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого страны ЕС, США и ряд других государств ввели санкции в отношении России и ее крупнейших компаний.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

россия

сша

вашингтон

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, санкции в отношении россии, general motors, россия, владимир путин, сша, признание днр и лнр в россии, вашингтон