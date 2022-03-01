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Наука
https://ria.ru/20220301/altgu-1775635727.html
Алтай 5000 лет назад. Что рассказал ученым самый древний курган Сибири?
Алтай 5000 лет назад. Что рассказал ученым самый древний курган Сибири? - РИА Новости, 01.03.2022
Алтай 5000 лет назад. Что рассказал ученым самый древний курган Сибири?
Новые памятники афанасьевской культуры, носители которой впервые распространили в Сибири металлургию и животноводство, нашли археологи АлтГУ совместно с... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:00
2022-03-01T09:00
наука
университетская наука
алтайский государственный университет
что не найдешь в учебнике
археология
россия
республика алтай
казахстан
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Новые памятники афанасьевской культуры, носители которой впервые распространили в Сибири металлургию и животноводство, нашли археологи АлтГУ совместно с коллегами из России и Казахстана. О древнейшей истории региона и особенностях этнокультурных процессов того времени РИА Новости рассказали участники раскопок.Как начиналась эпоха металлаВ июле 2021 года специалисты Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета совместно с коллегами из Кемеровского государственного университета начали исследование могильника Усть-Теплая, содержащего одни из самых ранних курганов Сибири.Эти сооружения представляли собой небольшую насыпь поверх круглой каменной выкладки около трех метров в диаметре, объяснили археологи. В центре выкладки находилась овальная яма, на ее дне в положении на спине с подогнутыми ногами хоронили человека, обильно посыпая охрой. Рядом с ним могли оставить керамические сосуды и металлические предметы.Как считают ученые, эти курганы были сооружены в конце четвертого — начале третьего тысячелетия до нашей эры представителями афанасьевской культуры, принесшими на Алтай навыки животноводства и металлургии.Афанасьевская общность существовала на огромной территории, охватывая Саяно-Алтайскую горную страну, Туву, Тарбагатай, Тянь-Шань, достигая Ферганы и Синьцзяна. Основой их хозяйства было разведение крупного и мелкого рогатого скота. Первые во всем регионе разработки медной руды ученые считают следами именно этих племен, им же принадлежат и первые образцы золотой, серебряной и медной металлургии Сибири.Вместе в сердце ЕвразииСпециалисты пока спорят, откуда именно пришли эти племена, однако не вызывает сомнений их близкое родство с так называемой "ямной" культурой, распространенной в это же время в Причерноморско-Каспийской степи.Помимо Алтая и Енисея изучение афанасьевских памятников ведется в Верхнем Прииртышье на северных склонах Тарбагатайских гор археологической экспедицией Торайгырова университета (Павлодар, Казахстан). На основании радиоуглеродного датирования ряда артефактов время проживания этих племен в Тарбагатае определяется 30-27 веками до нашей эры."В Казахстане известно всего шесть некрополей этой культуры, четыре из которых открыты нами за последние пару лет. Эти некрополи отличаются своеобразием, но имеют много схожего с афанасьевскими памятниками других регионов. Нам удалось определить, что на ранних этапах заселения региона, мигрантами сооружались крупные ограды из камня диаметром 10-15 метров, на более поздних этапах — плоские курганы и курганы-ограды", — рассказал научный сотрудник Объединенного археологического научно-исследовательского центра Торайгыров университета Илья Мерц.Реконструкция хозяйственного уклада, мировоззренческих основ и отношений западных мигрантов с автохтонным населением потребует новых раскопок как на Алтае, так и в других регионах расселения "афанасьевцев". Период позднего энеолита, то есть "постафанасьевское" время в регионе пока остается совершенно не изученным, отметили ученые.Решить эти научные проблемы возможно только совместными усилиями научных коллективов разных стран Центральной Азии, подчеркнули археологи.
https://ria.ru/20200827/sfu-1576326197.html
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университетская наука, алтайский государственный университет, что не найдешь в учебнике, археология, россия, республика алтай, казахстан, навигатор абитуриента
09:00 01.03.2022
 

Алтай 5000 лет назад. Что рассказал ученым самый древний курган Сибири?

© Depositphotos / Free2014Река Чарыш в Алтайском крае
Река Чарыш в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Depositphotos / Free2014
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Новые памятники афанасьевской культуры, носители которой впервые распространили в Сибири металлургию и животноводство, нашли археологи АлтГУ совместно с коллегами из России и Казахстана. О древнейшей истории региона и особенностях этнокультурных процессов того времени РИА Новости рассказали участники раскопок.

Как начиналась эпоха металла

В июле 2021 года специалисты Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета совместно с коллегами из Кемеровского государственного университета начали исследование могильника Усть-Теплая, содержащего одни из самых ранних курганов Сибири.
Скульптура мамонта (бивень). Поздний палеолит. Усть-Кова - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа 2020, 03:00Наука
Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
Эти сооружения представляли собой небольшую насыпь поверх круглой каменной выкладки около трех метров в диаметре, объяснили археологи. В центре выкладки находилась овальная яма, на ее дне в положении на спине с подогнутыми ногами хоронили человека, обильно посыпая охрой. Рядом с ним могли оставить керамические сосуды и металлические предметы.
Как считают ученые, эти курганы были сооружены в конце четвертого — начале третьего тысячелетия до нашей эры представителями афанасьевской культуры, принесшими на Алтай навыки животноводства и металлургии.

"Антропологически "афанасьевцы" были протоевропеоидами со средним ростом около 180 сантиметров — для древности это были великаны. Появление этого населения на Алтае ознаменовало конец эпохи камня, местные представители антропологической формации охотников и собирателей, имевшие облик промежуточного монголоидно-европеоидного типа и жившие здесь тысячи лет, видимо, довольно быстро были вытеснены переселенцами", — рассказал профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета Сергей Грушин.

Афанасьевская общность существовала на огромной территории, охватывая Саяно-Алтайскую горную страну, Туву, Тарбагатай, Тянь-Шань, достигая Ферганы и Синьцзяна. Основой их хозяйства было разведение крупного и мелкого рогатого скота. Первые во всем регионе разработки медной руды ученые считают следами именно этих племен, им же принадлежат и первые образцы золотой, серебряной и медной металлургии Сибири.

Вместе в сердце Евразии

Специалисты пока спорят, откуда именно пришли эти племена, однако не вызывает сомнений их близкое родство с так называемой "ямной" культурой, распространенной в это же время в Причерноморско-Каспийской степи.
Помимо Алтая и Енисея изучение афанасьевских памятников ведется в Верхнем Прииртышье на северных склонах Тарбагатайских гор археологической экспедицией Торайгырова университета (Павлодар, Казахстан). На основании радиоуглеродного датирования ряда артефактов время проживания этих племен в Тарбагатае определяется 30-27 веками до нашей эры.
"В Казахстане известно всего шесть некрополей этой культуры, четыре из которых открыты нами за последние пару лет. Эти некрополи отличаются своеобразием, но имеют много схожего с афанасьевскими памятниками других регионов. Нам удалось определить, что на ранних этапах заселения региона, мигрантами сооружались крупные ограды из камня диаметром 10-15 метров, на более поздних этапах — плоские курганы и курганы-ограды", — рассказал научный сотрудник Объединенного археологического научно-исследовательского центра Торайгыров университета Илья Мерц.
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3 декабря 2020, 03:00Наука
Представить жизнь в Сибири 2000 лет назад помогут новые данные археологов
Реконструкция хозяйственного уклада, мировоззренческих основ и отношений западных мигрантов с автохтонным населением потребует новых раскопок как на Алтае, так и в других регионах расселения "афанасьевцев". Период позднего энеолита, то есть "постафанасьевское" время в регионе пока остается совершенно не изученным, отметили ученые.
Решить эти научные проблемы возможно только совместными усилиями научных коллективов разных стран Центральной Азии, подчеркнули археологи.
 
НаукаУниверситетская наукаАлтайский государственный университетЧто не найдешь в учебникеАрхеологияРоссияРеспублика АлтайКазахстанНавигатор абитуриента
 
 
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