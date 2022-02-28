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МИД Франции: запрет на работу RT и Sputnik в ЕС начнется в ближайшие часы

МИД Франции: запрет на работу RT и Sputnik в ЕС начнется в ближайшие часы - РИА Новости, 01.03.2022

МИД Франции: запрет на работу RT и Sputnik в ЕС начнется в ближайшие часы

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан высказался за запрет на работу RT и Sputnik на территории Европы, отметив, что это произойдет "в ближайшие часы". РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T23:06

2022-02-28T23:06

2022-03-01T03:49

в мире

санкции в отношении россии

телеканал rt

sputnik

франция

жан-ив ле дриан

еврокомиссия

европарламент

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ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан высказался за запрет на работу RT и Sputnik на территории Европы, отметив, что это произойдет "в ближайшие часы"."Это инструменты распространения войны, которые сливают ложь и которые поддерживают агрессора. Поэтому, естественно, необходимо их запретить. Но их необходимо запретить на европейском уровне. И это произойдет в ближайшие часы", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV. Он подчеркнул, что решение о запрете RT и Sputnik – это "европейское решение, которое будет выполняться на территории всей Европы".В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.

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Ольга Филиппова

в мире, санкции в отношении россии, телеканал rt, sputnik, франция, жан-ив ле дриан, еврокомиссия, европарламент, россия, урсула фон дер ляйен