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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/vshe-1775572371.html
ВШЭ готова принять российских студентов, отчисленных из западных вузов
ВШЭ готова принять российских студентов, отчисленных из западных вузов - РИА Новости, 28.02.2022
ВШЭ готова принять российских студентов, отчисленных из западных вузов
Высшая школа экономики (ВШЭ) будет готова принять на учебу исключенных из европейских вузов российский студентов, сообщила РИА Новости пресс-служба ВШЭ. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:31
2022-02-28T15:21
обострение ситуации в днр и лнр
высшая школа экономики (вшэ)
общество
образование - общество
россия
украина
татьяна москалькова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Высшая школа экономики (ВШЭ) будет готова принять на учебу исключенных из европейских вузов российский студентов, сообщила РИА Новости пресс-служба ВШЭ.Минобрнауки в оперативном режиме оказывает необходимую помощь студентам, приехавшим на территорию РФ из ДНР и ЛНР, и предоставляет им места в российских вузах, сообщает министерство в своем Telegram-канале.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации с Украиной и обсудила с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым вопросы защиты их прав. Также Москалькова заявляла о том, что россияне, находящиеся за рубежом, подвергаются травле и нападкам со стороны иностранцев.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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высшая школа экономики (вшэ), общество, образование - общество, россия, украина, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр
14:31 28.02.2022 (обновлено: 15:21 28.02.2022)
 
ВШЭ готова принять российских студентов, отчисленных из западных вузов

ВШЭ готова принять на учебу российских студентов, отчисленных из западных вузов

© Фото : страница ВШЭ на FacebookСтуденты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
Студенты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : страница ВШЭ на Facebook
Студенты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Высшая школа экономики (ВШЭ) будет готова принять на учебу исключенных из европейских вузов российский студентов, сообщила РИА Новости пресс-служба ВШЭ.
"ВШЭ готова принять на учебу исключенных из западных университетов российских студентов", - сообщила пресс-служба вуза.
Минобрнауки в оперативном режиме оказывает необходимую помощь студентам, приехавшим на территорию РФ из ДНР и ЛНР, и предоставляет им места в российских вузах, сообщает министерство в своем Telegram-канале.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации с Украиной и обсудила с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым вопросы защиты их прав. Также Москалькова заявляла о том, что россияне, находящиеся за рубежом, подвергаются травле и нападкам со стороны иностранцев.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 17:42
Россияне за рубежом сталкиваются с травлей, заявила Москалькова
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВысшая школа экономики (ВШЭ)ОбществоОбразование - ОбществоРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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