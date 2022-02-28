https://ria.ru/20220228/vshe-1775572371.html

ВШЭ готова принять российских студентов, отчисленных из западных вузов

ВШЭ готова принять российских студентов, отчисленных из западных вузов - РИА Новости, 28.02.2022

ВШЭ готова принять российских студентов, отчисленных из западных вузов

Высшая школа экономики (ВШЭ) будет готова принять на учебу исключенных из европейских вузов российский студентов, сообщила РИА Новости пресс-служба ВШЭ. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:31

2022-02-28T14:31

2022-02-28T15:21

обострение ситуации в днр и лнр

высшая школа экономики (вшэ)

общество

образование - общество

россия

украина

татьяна москалькова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Высшая школа экономики (ВШЭ) будет готова принять на учебу исключенных из европейских вузов российский студентов, сообщила РИА Новости пресс-служба ВШЭ.Минобрнауки в оперативном режиме оказывает необходимую помощь студентам, приехавшим на территорию РФ из ДНР и ЛНР, и предоставляет им места в российских вузах, сообщает министерство в своем Telegram-канале.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации с Украиной и обсудила с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым вопросы защиты их прав. Также Москалькова заявляла о том, что россияне, находящиеся за рубежом, подвергаются травле и нападкам со стороны иностранцев.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/travlya-1775404361.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

высшая школа экономики (вшэ), общество, образование - общество, россия, украина, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр