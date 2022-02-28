20:36 28.02.2022 (обновлено: 20:49 28.02.2022)
Минобороны сообщило о 110 украинских военных, сложивших оружие
Минобороны сообщило о 110 украинских военных, сложивших оружие за минувшие сутки
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольно сложившие оружие украинские военнослужащие во время встречи с уполномоченным по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой в Луганске
Добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие во время встречи с уполномоченным по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой в Луганске
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Еще 110 украинских военных добровольно сложили оружие за сутки, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"За последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военнослужащих", - заявил он.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предание суду всех военных преступников, ответственных за геноцид жителей Донбасса.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
27 февраля, 08:00Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
По данным Минобороны РФ, среди российских войск "есть погибшие и раненые", но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не публиковались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем реактивные залповые системы размещаются нацгвардией и ВСУ в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.