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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/voennye-1775673586.html
Минобороны сообщило о 110 украинских военных, сложивших оружие
Минобороны сообщило о 110 украинских военных, сложивших оружие - РИА Новости, 28.02.2022
Минобороны сообщило о 110 украинских военных, сложивших оружие
Еще 110 украинских военных добровольно сложили оружие за сутки, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T20:36
2022-02-28T20:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Еще 110 украинских военных добровольно сложили оружие за сутки, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военнослужащих", - заявил он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предание суду всех военных преступников, ответственных за геноцид жителей Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск "есть погибшие и раненые", но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не публиковались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем реактивные залповые системы размещаются нацгвардией и ВСУ в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина
20:36 28.02.2022 (обновлено: 20:49 28.02.2022)
 
Минобороны сообщило о 110 украинских военных, сложивших оружие

Минобороны сообщило о 110 украинских военных, сложивших оружие за минувшие сутки

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДобровольно сложившие оружие украинские военнослужащие во время встречи с уполномоченным по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой в Луганске
Добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие во время встречи с уполномоченным по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие во время встречи с уполномоченным по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой в Луганске
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Еще 110 украинских военных добровольно сложили оружие за сутки, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"За последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военнослужащих", - заявил он.
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"Бежали в панике". Что происходит на брошенных украинских позициях
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предание суду всех военных преступников, ответственных за геноцид жителей Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
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Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск "есть погибшие и раненые", но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не публиковались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем реактивные залповые системы размещаются нацгвардией и ВСУ в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
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