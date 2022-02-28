https://ria.ru/20220228/voennye-1775673586.html

Минобороны сообщило о 110 украинских военных, сложивших оружие

Минобороны сообщило о 110 украинских военных, сложивших оружие - РИА Новости, 28.02.2022

Минобороны сообщило о 110 украинских военных, сложивших оружие

Еще 110 украинских военных добровольно сложили оружие за сутки, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T20:36

2022-02-28T20:36

2022-02-28T20:49

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Еще 110 украинских военных добровольно сложили оружие за сутки, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военнослужащих", - заявил он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предание суду всех военных преступников, ответственных за геноцид жителей Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск "есть погибшие и раненые", но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не публиковались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем реактивные залповые системы размещаются нацгвардией и ВСУ в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина