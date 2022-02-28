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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Нехаммер предложил Вену в качестве места переговоров России и Украины
Нехаммер предложил Вену в качестве места переговоров России и Украины - РИА Новости, 28.02.2022
Нехаммер предложил Вену в качестве места переговоров России и Украины
Канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил Вену в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:22
2022-02-28T13:26
в мире
австрия
карл нехаммер
россия
украина
белоруссия
владимир зеленский
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ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил Вену в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной."Мы предлагаем себя, но не набиваемся в друзья", - сказал Нехаммер в эфире телеканала ORF.В качестве условия для этого он назвал прекращение огня.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В понедельник ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, австрия, карл нехаммер, россия, украина, белоруссия, владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, москва, ситуация в днр и лнр
13:22 28.02.2022 (обновлено: 13:26 28.02.2022)
 
Нехаммер предложил Вену в качестве места переговоров России и Украины

В Австрии предложили Вену в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Канцлер Австрии Карл Нехаммер
Читать ria.ru в
ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил Вену в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.
"Мы предлагаем себя, но не набиваемся в друзья", - сказал Нехаммер в эфире телеканала ORF.
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В Словакии заявили о готовности организовать переговоры России и Украины
В качестве условия для этого он назвал прекращение огня.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В понедельник ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Е. Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАвстрияКарл НехаммерРоссияУкраинаБелоруссияВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВладимир ПутинМоскваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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