https://ria.ru/20220228/vena-1775550177.html
Нехаммер предложил Вену в качестве места переговоров России и Украины
Нехаммер предложил Вену в качестве места переговоров России и Украины - РИА Новости, 28.02.2022
Нехаммер предложил Вену в качестве места переговоров России и Украины
Канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил Вену в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:22
2022-02-28T13:22
2022-02-28T13:26
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карл нехаммер
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владимир зеленский
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ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил Вену в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной."Мы предлагаем себя, но не набиваемся в друзья", - сказал Нехаммер в эфире телеканала ORF.В качестве условия для этого он назвал прекращение огня.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В понедельник ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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13:22 28.02.2022 (обновлено: 13:26 28.02.2022)
Нехаммер предложил Вену в качестве места переговоров России и Украины
В Австрии предложили Вену в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной